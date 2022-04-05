Пушилин раскрыл планы о назначении нового главы Мариуполя

05 апреля 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин назначит нового главу Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жителями Мариуполя избран лидер, которому предложат возглавить администрацию города. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «То, что было вчера заявлено на этом собрании, очень четко совпадает с тем, за что мы боролись все эти восемь лет — за право говорить на русском языке, чтить реальную историю, героев Великой Отечественной войны и двигаться в сторону и вместе с нашей большой родиной. С учетом этого считаю нужным с моей стороны пригласить выдвинутого людьми лидера и предложить ему возглавить местную администрацию. Что непременно я сегодня и сделаю», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Имя возможного главы Мариуполя он не назвал. Ранее глава ДНР сообщал, что в Мариуполе создается местная администрация ДНР. Он подписал соответствующее постановление. Сообщалось, что в данный момент подразделения Народной милиции ДНР и российские силовики завершили бои за Мариуполь. Все Приазовье находится под контролем российских военных. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида со стороны киевских властей. Уже сообщалось, что российская армия освободила большую часть Мариуполя в ходе спецоперации на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жителями Мариуполя избран лидер, которому предложат возглавить администрацию города. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «То, что было вчера заявлено на этом собрании, очень четко совпадает с тем, за что мы боролись все эти восемь лет — за право говорить на русском языке, чтить реальную историю, героев Великой Отечественной войны и двигаться в сторону и вместе с нашей большой родиной. С учетом этого считаю нужным с моей стороны пригласить выдвинутого людьми лидера и предложить ему возглавить местную администрацию. Что непременно я сегодня и сделаю», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Имя возможного главы Мариуполя он не назвал. Ранее глава ДНР сообщал, что в Мариуполе создается местная администрация ДНР. Он подписал соответствующее постановление. Сообщалось, что в данный момент подразделения Народной милиции ДНР и российские силовики завершили бои за Мариуполь. Все Приазовье находится под контролем российских военных. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида со стороны киевских властей. Уже сообщалось, что российская армия освободила большую часть Мариуполя в ходе спецоперации на Украине.