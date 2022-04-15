Самый богатый сенатор заработал в 300 раз больше Матвиенко

Самым богатым членом Совета Федерации, как и годом ранее, стал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев. За 2021 год он заработал 4,2 млрд рублей. При этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко заработала почти в 300 раз меньше — 14,6 млн рублей.
«Декларированный годовой доход — 4 млрд 216 млн 966 тыс. 735,17 рубля», — говорится в декларации о доходах Пономарева, опубликованной на сайте Совета Федерации. В его собственности находятся 2 квартиры, 4 машиноместа и один земельный участок на 36 тысяч квадратных метров.
В прошлом году Пономарев также заработал больше четырех миллиардов рублей. На втором месте в этом рейтинге оказался сенатор от Республики Карелия Игорь Зубарев с доходом более 2,4 миллиарда рублей. Тройку замкнул представитель Тамбовской области Александр Бабаков — более 483 миллионов рублей дохода.
Ранее URA.RU опубликовало список самых богатых депутатов Госдумы. Больше всех среди них заработал Владимир Блоцкий от КПРФ. Его доход за 2021 год составил более 3,5 миллиарда рублей.
Самым богатым членом Совета Федерации, как и годом ранее, стал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев. За 2021 год он заработал 4,2 млрд рублей. При этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко заработала почти в 300 раз меньше — 14,6 млн рублей. «Декларированный годовой доход — 4 млрд 216 млн 966 тыс. 735,17 рубля», — говорится в декларации о доходах Пономарева, опубликованной на сайте Совета Федерации. В его собственности находятся 2 квартиры, 4 машиноместа и один земельный участок на 36 тысяч квадратных метров. В прошлом году Пономарев также заработал больше четырех миллиардов рублей. На втором месте в этом рейтинге оказался сенатор от Республики Карелия Игорь Зубарев с доходом более 2,4 миллиарда рублей. Тройку замкнул представитель Тамбовской области Александр Бабаков — более 483 миллионов рублей дохода. Ранее URA.RU опубликовало список самых богатых депутатов Госдумы. Больше всех среди них заработал Владимир Блоцкий от КПРФ. Его доход за 2021 год составил более 3,5 миллиарда рублей.