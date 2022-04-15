Самый богатый сенатор заработал в 300 раз больше Матвиенко

15 апреля 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Самый богатый сенатор заработал больше 4,2 млрд рублей за 2021 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Самым богатым членом Совета Федерации, как и годом ранее, стал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев. За 2021 год он заработал 4,2 млрд рублей. При этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко заработала почти в 300 раз меньше — 14,6 млн рублей. «Декларированный годовой доход — 4 млрд 216 млн 966 тыс. 735,17 рубля», — говорится в декларации о доходах Пономарева, опубликованной на сайте Совета Федерации. В его собственности находятся 2 квартиры, 4 машиноместа и один земельный участок на 36 тысяч квадратных метров. В прошлом году Пономарев также заработал больше четырех миллиардов рублей. На втором месте в этом рейтинге оказался сенатор от Республики Карелия Игорь Зубарев с доходом более 2,4 миллиарда рублей. Тройку замкнул представитель Тамбовской области Александр Бабаков — более 483 миллионов рублей дохода. Ранее URA.RU опубликовало список самых богатых депутатов Госдумы. Больше всех среди них заработал Владимир Блоцкий от КПРФ. Его доход за 2021 год составил более 3,5 миллиарда рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самым богатым членом Совета Федерации, как и годом ранее, стал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев. За 2021 год он заработал 4,2 млрд рублей. При этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко заработала почти в 300 раз меньше — 14,6 млн рублей. «Декларированный годовой доход — 4 млрд 216 млн 966 тыс. 735,17 рубля», — говорится в декларации о доходах Пономарева, опубликованной на сайте Совета Федерации. В его собственности находятся 2 квартиры, 4 машиноместа и один земельный участок на 36 тысяч квадратных метров. В прошлом году Пономарев также заработал больше четырех миллиардов рублей. На втором месте в этом рейтинге оказался сенатор от Республики Карелия Игорь Зубарев с доходом более 2,4 миллиарда рублей. Тройку замкнул представитель Тамбовской области Александр Бабаков — более 483 миллионов рублей дохода. Ранее URA.RU опубликовало список самых богатых депутатов Госдумы. Больше всех среди них заработал Владимир Блоцкий от КПРФ. Его доход за 2021 год составил более 3,5 миллиарда рублей.