Уборку центра Екатеринбурга доверили бывшему гаишнику

Владимира Капустина назначили замглавы района по благоустройству Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замглавы городского комитета благоустройства, экс-сотрудник ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу Владимир Капустин будет отвечать за уборку центрального — Ленинского — района от снега и грязи. Его назначили заместителем главы района по благоустройству.

Информация о кадровой перестановке содержится в последнем сообщении пресс-службы мэрии. «[13 апреля] заместитель главы администрации Ленинского района Владимир Капустин расскажет [журналистам], как подготовился один из крупнейших районов города к лету, как проходит в районе месячник чистоты и ответит на вопросы», — говорится в посте в официальном telegram-канале.

По словам источника URA.RU в городской власти, повышение Капустина не было конфликтным. «Нет, [мэр Алексей] Орлов не критиковал Ленинский район за уборку. Просто место заместителя главы некоторое время было вакантным, и решили доверить Капустину», — объяснил инсайдер, отвечая на вопрос корреспондента.