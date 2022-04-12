Уборку центра Екатеринбурга доверили бывшему гаишнику

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Уборка снега. Екатеринбург, капустин владимир
Владимира Капустина назначили замглавы района по благоустройству Фото:

Замглавы городского комитета благоустройства, экс-сотрудник ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу Владимир Капустин будет отвечать за уборку центрального — Ленинского — района от снега и грязи. Его назначили заместителем главы района по благоустройству.

Информация о кадровой перестановке содержится в последнем сообщении пресс-службы мэрии. «[13 апреля] заместитель главы администрации Ленинского района Владимир Капустин расскажет [журналистам], как подготовился один из крупнейших районов города к лету, как проходит в районе месячник чистоты и ответит на вопросы», — говорится в посте в официальном telegram-канале.

По словам источника URA.RU в городской власти, повышение Капустина не было конфликтным. «Нет, [мэр Алексей] Орлов не критиковал Ленинский район за уборку. Просто место заместителя главы некоторое время было вакантным, и решили доверить Капустину», — объяснил инсайдер, отвечая на вопрос корреспондента.

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Замглавы городского комитета благоустройства, экс-сотрудник ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу Владимир Капустин будет отвечать за уборку центрального — Ленинского — района от снега и грязи. Его назначили заместителем главы района по благоустройству. Информация о кадровой перестановке содержится в последнем сообщении пресс-службы мэрии. «[13 апреля] заместитель главы администрации Ленинского района Владимир Капустин расскажет [журналистам], как подготовился один из крупнейших районов города к лету, как проходит в районе месячник чистоты и ответит на вопросы», — говорится в посте в официальном telegram-канале. По словам источника URA.RU в городской власти, повышение Капустина не было конфликтным. «Нет, [мэр Алексей] Орлов не критиковал Ленинский район за уборку. Просто место заместителя главы некоторое время было вакантным, и решили доверить Капустину», — объяснил инсайдер, отвечая на вопрос корреспондента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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