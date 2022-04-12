12 апреля 2022

Челябинка отсудила у коммунальщиков 300 тысяч рублей за потоп

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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Северный управленческий округ. Краснотурьинск, аварийный дом, потоп в доме, потоп в квартире, залитая квартира
Потоп в квартире жительницы Копейска случился по вине УК Фото:

Жительница Копейска (Челябинская область) отсудила более 300 тысяч рублей за потоп в квартире, случившийся по вине управляющей компании. Жилище пострадало из-за прорыва трубопровода, сообщили URA.RU в управлении ФССП по региону.

«Помещениям потребовался восстановительный ремонт. Урегулировать вопрос путем переговоров не удалось, поэтому женщине пришлось обратиться в суд», — рассказали в ведомстве.

Суд признал факт причинения материального вреда квартире по вине управляющей компании. Ущерб был оценен в 306 тысяч рублей. В отношении юридического лица было возбуждено исполнительное производство.

Руководителя управляющей компании предупредили об уголовной ответственности в случае не исполнения решения суда (статья 315 УК РФ). В итоге вся сумма причиненного материального ущерба была перечислена потерпевшей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Жительница Копейска (Челябинская область) отсудила более 300 тысяч рублей за потоп в квартире, случившийся по вине управляющей компании. Жилище пострадало из-за прорыва трубопровода, сообщили URA.RU в управлении ФССП по региону. «Помещениям потребовался восстановительный ремонт. Урегулировать вопрос путем переговоров не удалось, поэтому женщине пришлось обратиться в суд», — рассказали в ведомстве. Суд признал факт причинения материального вреда квартире по вине управляющей компании. Ущерб был оценен в 306 тысяч рублей. В отношении юридического лица было возбуждено исполнительное производство. Руководителя управляющей компании предупредили об уголовной ответственности в случае не исполнения решения суда (статья 315 УК РФ). В итоге вся сумма причиненного материального ущерба была перечислена потерпевшей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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