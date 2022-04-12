Челябинка отсудила у коммунальщиков 300 тысяч рублей за потоп

Потоп в квартире жительницы Копейска случился по вине УК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Копейска (Челябинская область) отсудила более 300 тысяч рублей за потоп в квартире, случившийся по вине управляющей компании. Жилище пострадало из-за прорыва трубопровода, сообщили URA.RU в управлении ФССП по региону.

«Помещениям потребовался восстановительный ремонт. Урегулировать вопрос путем переговоров не удалось, поэтому женщине пришлось обратиться в суд», — рассказали в ведомстве.

Суд признал факт причинения материального вреда квартире по вине управляющей компании. Ущерб был оценен в 306 тысяч рублей. В отношении юридического лица было возбуждено исполнительное производство.

Руководителя управляющей компании предупредили об уголовной ответственности в случае не исполнения решения суда (статья 315 УК РФ). В итоге вся сумма причиненного материального ущерба была перечислена потерпевшей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.