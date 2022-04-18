Академия единоборств РМК примет международный турнир на 12 боев

Турнир RCC 11 состоится 6 мая в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге на международном турнире по смешанным единоборствам 6 мая встретятся Иван Штырков с Михаилом Колобеговым и Арсений Смирнов с швейцарцем Ясубеем Эномото. Кроме этих двух боев состоятся еще 10 с участием бойцов из Швейцарии, РФ, Бразилии и Аргентины рассказали URA.RU в пресс-службе Академии.

«6 мая в Екатеринбурге состоится международный турнир по смешанным единоборствам RCC 11, который возглавит поединок Ивана Штыркова против Михаила Колобегова. Еще одним из главных событий шоу станет поединок между средневесами Ясубеем Эномото и Арсением Смирновым», — говорится в сообщении.

Уточняется, что последние два бойца могли встретиться еще в декабре 2021 года, но бой был перенесен из-за коронавируса. Кроме этих четырех спортсменов на арене Академии выступят топовые бойцы из России, Швейцарии, Бразилии и Аргентины. Вечер включит в себя 12 поединков.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге должен был состояться турнир RCC Boxing Promotions, в рамках которого россиянин Евгений Тищенко должен был побороться с Риядом Мерхи за титул чемпиона мира по версии WBA. Этот бой был перенесен из-за западных санкций в ответ на спецоперацию РФ, также как и бой за титул чемпиона WBO International с участием Магомеда Курбанова против Патрика Тейшейры.

Фото: Академия единоборств РМК

Фото: Академия единоборств РМК