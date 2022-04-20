Al-Quds Al-Arabi: украинский кризис создали политики США

Выгоду от украинского кризиса получат только США, считает обозреватель Al-Quds Al-Arabi Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Кризис на Украине создан руками американских политиков, а президент страны Владимир Зеленский оказался лишь директором по связям с общественностью. Такое мнение высказал обозреватель арабского издания Al-Quds Al-Arabi Тауфик Ребахи. Он предполагает, что выгоду от конфликта получат только США — Украина окажется разрушена, а Европа понесет серьезные убытки.

«Украинский кризис создан руками американских политиков. Украина — это всего лишь театр, а ее президент — директор по связям с общественностью. Сценарий написан за закрытыми дверями в Вашингтоне, который не захотел посвящать в него европейцев», — пишет Тауфик Ребахи в своей колонке для Al-Quds Al-Arabi.

По мнению обозревателя, США намерены обеспечить себе гегемонию, которая продлится несколько десятилетий. Вашингтон планирует усилить зависимость Европы, а также «преподать урок» Китаю, который задумывается о присоединении Тайваня. По мнению Ребахи, после окончания кризиса ЕС понесет серьезные убытки, в то время как Украина будет существенно разрушена.

Журналист Al-Quds Al-Arabi предполагает, что после завершения спецоперации Россия подсчитает свои убытки и направится на Восток. Китай, Индия и множество других государств выступят на ее стороне — Ребахи отмечает, что антизападные настроения сейчас преобладают в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Ресурсы, которыми обладает Россия, помогут ей склонить эти государства на свою стороны или, по крайней мере, заставить их придерживаться суверенитета, считает обозреватель.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России», запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Например, Венгрия, Австрия, Германия и Болгария выступили против эмбарго на российские нефть и газ, передает «Национальная служба новостей». Обозреватель Vox Джен Кирби заявил, что Индия планирует сохранить долгосрочные торговые отношения с РФ, несмотря на санкции Запада.

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