В Ростехнадзоре опровергли взрыв на руднике в Оренбуржье

Взрывные работы на подземном руднике в городе Гай в Оренбургской области — часть технологического процесса. Об этом в своем telegram-канале заявил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.
«Коллеги, формулировка „на руднике, где произошел взрыв“ некорректна. Взрывные работы на руднике ПАО „Гайский ГОК“ — часть технологического процесса», — написал Виль.
Ранее СМИ сообщили о «взрыве» на руднике в Оренбуржье. В пресс-службе горно-обогатительного комбината в городе Гай опровергли информацию о взрыве и эвакуации на руднике. Представители комбината также сообщили, что при заезде на горизонт 1205 метра обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Обстоятельства их смерти выясняются.
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Взрывные работы на подземном руднике в городе Гай в Оренбургской области — часть технологического процесса. Об этом в своем telegram-канале заявил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль. «Коллеги, формулировка „на руднике, где произошел взрыв“ некорректна. Взрывные работы на руднике ПАО „Гайский ГОК“ — часть технологического процесса», — написал Виль. Ранее СМИ сообщили о «взрыве» на руднике в Оренбуржье. В пресс-службе горно-обогатительного комбината в городе Гай опровергли информацию о взрыве и эвакуации на руднике. Представители комбината также сообщили, что при заезде на горизонт 1205 метра обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Обстоятельства их смерти выясняются.