На руднике в Оренбуржье прогремел взрыв

В результате взрыва в руднике под Оренбургом погибло три человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городе Гай (Оренбургская область) прогремел взрыв в подземном руднике. В результате ЧП погибли три человека.

«Взрыв прогремел в подземном руднике в городе Гай. На месте происшествия обнаружены тела трех людей, эвакуировать удалось 88 человек. Обстоятельства происшествия уточняются», — сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Обновлено в 10:15. По данным РЕН ТВ, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при пиротехнических работах. На месте происшествия работают спасатели.

Обновлено в 10:50. На Гайском ГОКе не подтверждают данные о взрыве и эвакуации. «23.04 в 08:30 при заезде на горизонт 1205 метра обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГОКа.