На гайском ГОКе опровергли взрыв на руднике

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На руднике устанавливаются обстоятельства смерти работников Фото:

На горно-обогатительном комбинате в городе Гай опровергли информацию о взрыве и эвакуации на руднике. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе предприятия. Причина смерти работников устанавливается.

«23.04 в 08:30 при заезде на горизонт 1205 метра обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией. Данные о взрыве и эвакуации на предприятии не подтверждаются», — сообщили в пресс-службе ГОКа.

Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в подземном руднике в городе Гай. В результате происшествия погибли трое работников. Предполагалось, что взрыв произошел вследствие нарушения техники безопасности при пиротехнических работах.

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На горно-обогатительном комбинате в городе Гай опровергли информацию о взрыве и эвакуации на руднике. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе предприятия. Причина смерти работников устанавливается. «23.04 в 08:30 при заезде на горизонт 1205 метра обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией. Данные о взрыве и эвакуации на предприятии не подтверждаются», — сообщили в пресс-службе ГОКа. Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в подземном руднике в городе Гай. В результате происшествия погибли трое работников. Предполагалось, что взрыв произошел вследствие нарушения техники безопасности при пиротехнических работах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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