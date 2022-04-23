На гайском ГОКе опровергли взрыв на руднике

На руднике устанавливаются обстоятельства смерти работников Фото: Анна Майорова © URA.RU

На горно-обогатительном комбинате в городе Гай опровергли информацию о взрыве и эвакуации на руднике. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе предприятия. Причина смерти работников устанавливается.

«23.04 в 08:30 при заезде на горизонт 1205 метра обнаружены трое работников подземного рудника без признаков жизни. Тела не имеют внешних повреждений. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией. Данные о взрыве и эвакуации на предприятии не подтверждаются», — сообщили в пресс-службе ГОКа.

Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в подземном руднике в городе Гай. В результате происшествия погибли трое работников. Предполагалось, что взрыв произошел вследствие нарушения техники безопасности при пиротехнических работах.