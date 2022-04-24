В Челябинске арестовали студента из Сирии

Преступление выявили сотрудники полиции Фото: Илья Московец © URA.RU

Металлургический районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражей для 18-летнего гражданина Сирии, студента одного из вузов России. Молодой человек приехал в Челябинск, чтобы распространять наркотики, рассказал источник URA.RU в суде.

«Молодой человек, которому недавно исполнилось 18 лет, учится в Воронежском лесотехническом университете. Он гражданин Сирийской Арабской Республики. В Челябинск он приехал по заданию от „интернет-магазина“ по торговле наркотиками, чтобы разложить закладки, за этим занятием и был пойман сотрудниками патрульно-постовой службы полиции», — рассказал источник.

У парня нашли синтетический наркотик. Сначала его отправили в изолятор временного содержания по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств, а затем по решению суда заключили под стражу сроком на два месяца. Получить комментарий в пресс-службе суда к моменту публикации материала не удалось.