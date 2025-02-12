В городе Щучье (Курганская область) был задержан 27-летний житель Челябинска, который пытался угнать чужой автомобиль. Мужчина, приехавший в город на заработки, пытался завести незапертый отечественный автомобиль, не имея на это права, и в результате был пойман на месте преступления. Об этом рассказали в УМВД России по Курганской области.
Инцидент случился ночью 10 февраля и попал на камеры видеонаблюдения. «Подозреваемый сначала попытался завести один автомобиль, который оказался незапертым, но не смог его завести. Затем он перенес аккумулятор в другую машину той же модели, завел ее, но уехать не успел, так как автомобиль заглох», — сообщает сайт регионального силового ведомства. Владелица одного из автомобилей заметила подозрительные действия и вызвала полицию.
После задержания было установлено, что мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. На данный момент против него возбуждены уголовные дела за попытку неправомерного завладения автомобилями. Проводится дальнейшее расследование.
Инциденты с преступлениями, связанными с автомобилями, не редкость для Курганской области. Ранее, как сообщалось, мужчина пытался поджечь автомобиль адвоката, что также закончилось его задержанием. Эти случаи подчеркивают активность правоохранительных органов региона в борьбе с имущественными преступлениями.
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