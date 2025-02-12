Курганская полиция задержала челябинца, который хотел угнать за раз две машины. Видео

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Курганская полиция задержала в Щучье челябинца после попыток угона
Курганская полиция задержала в Щучье челябинца после попыток угона Фото:

В городе Щучье (Курганская область) был задержан 27-летний житель Челябинска, который пытался угнать чужой автомобиль. Мужчина, приехавший в город на заработки, пытался завести незапертый отечественный автомобиль, не имея на это права, и в результате был пойман на месте преступления. Об этом рассказали в УМВД России по Курганской области.

Инцидент случился ночью 10 февраля и попал на камеры видеонаблюдения. «Подозреваемый сначала попытался завести один автомобиль, который оказался незапертым, но не смог его завести. Затем он перенес аккумулятор в другую машину той же модели, завел ее, но уехать не успел, так как автомобиль заглох», — сообщает сайт регионального силового ведомства. Владелица одного из автомобилей заметила подозрительные действия и вызвала полицию.

После задержания было установлено, что мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. На данный момент против него возбуждены уголовные дела за попытку неправомерного завладения автомобилями. Проводится дальнейшее расследование.

Инциденты с преступлениями, связанными с автомобилями, не редкость для Курганской области. Ранее, как сообщалось, мужчина пытался поджечь автомобиль адвоката, что также закончилось его задержанием. Эти случаи подчеркивают активность правоохранительных органов региона в борьбе с имущественными преступлениями.

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В городе Щучье (Курганская область) был задержан 27-летний житель Челябинска, который пытался угнать чужой автомобиль. Мужчина, приехавший в город на заработки, пытался завести незапертый отечественный автомобиль, не имея на это права, и в результате был пойман на месте преступления. Об этом рассказали в УМВД России по Курганской области. Инцидент случился ночью 10 февраля и попал на камеры видеонаблюдения. «Подозреваемый сначала попытался завести один автомобиль, который оказался незапертым, но не смог его завести. Затем он перенес аккумулятор в другую машину той же модели, завел ее, но уехать не успел, так как автомобиль заглох», — сообщает сайт регионального силового ведомства. Владелица одного из автомобилей заметила подозрительные действия и вызвала полицию. После задержания было установлено, что мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. На данный момент против него возбуждены уголовные дела за попытку неправомерного завладения автомобилями. Проводится дальнейшее расследование. Инциденты с преступлениями, связанными с автомобилями, не редкость для Курганской области. Ранее, как сообщалось, мужчина пытался поджечь автомобиль адвоката, что также закончилось его задержанием. Эти случаи подчеркивают активность правоохранительных органов региона в борьбе с имущественными преступлениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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