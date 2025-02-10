Тысяча челябинцев проверили родинки на рак за один день

В поликлиниках Челябинска почти тысяча человек проверили свои родинки на возможную онкологию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«В челябинских поликлиниках в субботу провели акцию — все желающие могли прийти и проверить родинки, чтобы оценить, являются ли они опасными для жизни и здоровья. В городские медучреждения на осмотр пришли 827 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства. Врачи отправили на дальнейшее обследование 102 пациента, чьи родинки вызвали подозрения.
Как рассказала заведующая Центром здоровья ГКБ №2 Челябинска Дарья Мулюкова, у желающих обследовали все родинки, выявляя те, которые отличаются от остальных. Такие новообразования осматривают более детально.
«Выявление „гадкого утенка“ среди родинок является причиной его более детального осмотра. Регулярное прохождение осмотра позволяет точно и своевременно отслеживать любые изменения, например, появление новых родинок, увеличение или потемнение уже имеющихся», — добавила Мулюкова.
В Челябинской области ежегодно выявляют около 19 тысяч пациентов с онкологией. Своевременная диагностика позволяет обнаружить до 60% рака на ранних стадиях.
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