11 февраля 2025

Путин наградил подростка из Курской области

Президент посмертно наградил курского подростка медалью «За спасение погибавших»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин наградил юношу посмертно
Путин наградил юношу посмертно Фото:

Президент России Владимир Путин наградил посмертно подростка из Курской области Артема Жердева медалью «За спасение погибавших». Об этом говорится в указе.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасение погибавших“ Жердева Артема Эдуардовича (посмертно)», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов. Артем смело бросился в реку Сейм, чтобы спасти товарища, но они оба утонули.

По данным МЧС России в Курской области, Жердев погиб 19 июня 2024 года на реке Сейм в деревне Катырина, когда спасал мальчика. Позже водолазы достали из водоема тела подростков.

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Президент России Владимир Путин наградил посмертно подростка из Курской области Артема Жердева медалью «За спасение погибавших». Об этом говорится в указе. «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасение погибавших“ Жердева Артема Эдуардовича (посмертно)», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов. Артем смело бросился в реку Сейм, чтобы спасти товарища, но они оба утонули. По данным МЧС России в Курской области, Жердев погиб 19 июня 2024 года на реке Сейм в деревне Катырина, когда спасал мальчика. Позже водолазы достали из водоема тела подростков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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