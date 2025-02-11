Путин наградил подростка из Курской области

Президент России Владимир Путин наградил посмертно подростка из Курской области Артема Жердева медалью «За спасение погибавших». Об этом говорится в указе.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасение погибавших“ Жердева Артема Эдуардовича (посмертно)», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов. Артем смело бросился в реку Сейм, чтобы спасти товарища, но они оба утонули.
По данным МЧС России в Курской области, Жердев погиб 19 июня 2024 года на реке Сейм в деревне Катырина, когда спасал мальчика. Позже водолазы достали из водоема тела подростков.
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