Центр Екатеринбурга 1 и 2 мая закроют для трамваев. Они пойдут по новым маршрутам

30 апреля 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

В городе пройдет первомайская демонстрация и легкоатлетический забег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 1 и 2 мая пройдут праздничные мероприятия, из-за которых центр города перекроют. В ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» рассказывают, по каким маршрутам будут ходить трамваи в эти дни. Для движения трамваев 1 мая с 6:00 до 15:30 часов будет закрыт участок проспекта Ленина от Луначарского до Московской в обоих направлениях. В городе пройдет первомайская демонстрация. Из-за этого трамваи №2, 6, 13, 15, 18 и 26 изменят маршруты. 2 мая с 9:00 до 14:00 закроют участок Ленина от Луначарского до Московской в обоих направлениях. В центре пройдет забег «Майская гроза». Из-за этого снова скорректируют маршруты трамваев №2, 6, 13, 15, 18 и 26. Подробнее ознакомиться с маршрутами можно на сайте ЕМУП ТТУ. Ранее URA.RU публиковало полную карту перекрытий на 1 мая. В этот же день в центре, на ВИЗе, в Академическом, а также на Уралмаше запретят продажу алкоголя. Кроме того, на майские праздники Свердловская железная дорога изменила расписание пригородных электропоездов. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге 1 и 2 мая пройдут праздничные мероприятия, из-за которых центр города перекроют. В ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» рассказывают, по каким маршрутам будут ходить трамваи в эти дни. Для движения трамваев 1 мая с 6:00 до 15:30 часов будет закрыт участок проспекта Ленина от Луначарского до Московской в обоих направлениях. В городе пройдет первомайская демонстрация. Из-за этого трамваи №2, 6, 13, 15, 18 и 26 изменят маршруты. 2 мая с 9:00 до 14:00 закроют участок Ленина от Луначарского до Московской в обоих направлениях. В центре пройдет забег «Майская гроза». Из-за этого снова скорректируют маршруты трамваев №2, 6, 13, 15, 18 и 26. Подробнее ознакомиться с маршрутами можно на сайте ЕМУП ТТУ. Ранее URA.RU публиковало полную карту перекрытий на 1 мая. В этот же день в центре, на ВИЗе, в Академическом, а также на Уралмаше запретят продажу алкоголя. Кроме того, на майские праздники Свердловская железная дорога изменила расписание пригородных электропоездов.