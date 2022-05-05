Обеспеченность челябинцев жильем выросла на 0,5 квадратных метра

На каждого челябинца приходится 27,5 квадратных метров жилья Фото: Илья Московец © URA.RU

Обеспеченность жильем жителей Челябинской области в 2021 году выросла на 0,505 кв. метра и составила 27,5 кв. метров на одного человека. Регион занял 51 место по количеству квадратных метров введенного жилья на человека.

«Положительная динамика темпов жилищного строительства наблюдается в 74 российских регионах, отрицательная — в 11. В Челябинской области в 2021 году введено 1,7 млн квадратных метров жилья (+9,8% к 2020 году)», — говорится в исследовании РИА «Рейтинг».

Ушедший год стал успешным для строительства. Объемы ввода жилья в России стали рекордными — 92,56 миллиона квадратных метров, что на 12,7% выше, чем в 2020 году.

Больше всего было построено в Московской области (9,2 млн кв.м), Москве (7,8 млн кв.м) и Краснодарском крае (6,3 млн кв.м). Меньше всего жилья было введено в Чукотском автономном округе (3 тыс кв.м), Магаданской области (11 тыс кв.м), Ненецком автономном округе (18 млн кв.м) и Еврейской автономной области (30 тыс кв.м).