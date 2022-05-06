На помощь мальчику пришли спасатели (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Службе спасения Свердловской области пришлось прийти на помощь подростку, застрявшему на водоеме на самодельном плоту. 10-летний мальчик пытался причалить к берегу в карьере под Екатеринбургом, но его унесло сильным ветром, объяснили URA.RU спасатели.

Троих детей, катавшихся на большом куске пенопласта в карьере на улице Колхозная, очевидцы заметили вечером 5 мая. Горожане переживали, что подростки могут попасть в беду, и вызвали спасателей.

«Когда мы прибыли на место, двое мальчиков сумели спрыгнуть с „плота“, а третий замешкался и его сильным ветром стало уносить к другому берегу. В центре водоема он застрял в небольшом островке из травы, однако вскоре ветер сдвинул пенопласт с ребенком и погнал по воде», — рассказали в свердловской службе спасения.

В итоге ребенок на самодельном плавательном средстве преодолел весь карьер и добрался до противоположного берега. Там его встретили спасатели, одному из них пришлось зайти в воду, чтобы «пришвартовать» пенопластовый плот. «Прочитали юному путешественнику лекцию о том, как опасны такие забавы. Он не промок, но был немного испуган», — добавили спасатели.