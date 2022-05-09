09 мая 2022
08 мая 2022
07 мая 2022

В Челябинске иномарка протаранила патрульную машину полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, дтп, авария, пожарные
В момент аварии машина ДПС ехала с включенными спецсигналами (фото из архива) Фото:

В Челябинске в патрульный автомобиль ДПС въехала женщина-водитель на автомобиле Ford. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, инцидент произошел 10 мая в центре города.

«ДТП произошло на перекрестке улиц Доватора и Воровского. C патрульной машиной ДПС столкнулась водитель автомобиля Ford. Женщина с травмами ног госпитализирована, среди сотрудников полиции пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.

Очевидцы в социальных сетях пишут, что патрульная машина ехала через перекресток с включенными спецсигналами на красный свет. Водитель Ford не учла это обстоятельство и протаранила полицейский экипаж.

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В Челябинске в патрульный автомобиль ДПС въехала женщина-водитель на автомобиле Ford. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, инцидент произошел 10 мая в центре города. «ДТП произошло на перекрестке улиц Доватора и Воровского. C патрульной машиной ДПС столкнулась водитель автомобиля Ford. Женщина с травмами ног госпитализирована, среди сотрудников полиции пострадавших нет», — отметили в пресс-службе. Очевидцы в социальных сетях пишут, что патрульная машина ехала через перекресток с включенными спецсигналами на красный свет. Водитель Ford не учла это обстоятельство и протаранила полицейский экипаж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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