В Челябинске иномарка протаранила патрульную машину полиции

В момент аварии машина ДПС ехала с включенными спецсигналами (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в патрульный автомобиль ДПС въехала женщина-водитель на автомобиле Ford. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, инцидент произошел 10 мая в центре города.

«ДТП произошло на перекрестке улиц Доватора и Воровского. C патрульной машиной ДПС столкнулась водитель автомобиля Ford. Женщина с травмами ног госпитализирована, среди сотрудников полиции пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.

Очевидцы в социальных сетях пишут, что патрульная машина ехала через перекресток с включенными спецсигналами на красный свет. Водитель Ford не учла это обстоятельство и протаранила полицейский экипаж.