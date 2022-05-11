В Екатеринбурге футбольный болельщик остался без VIP-обслуживания. «Сервис по-русски»

12 мая 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Мужчина рассказал, что прилетел в Екатеринбург из Москвы и заплатил 12 000 за Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге футбольный болельщик из Москвы заплатил 12 000 рублей за билет на матч «Урал-Спартак», который состоялся 7 мая на «Екатеринбург Арена», и остался без VIP-обслуживания. Свои впечатления он опубликовал в официальной группе ФК «Урал» в социальной сети «ВКонтакте». «К сожалению, сервис по-русски — это про стадион „Екатеринбург-Арена“. Прилетели из Москвы на матч Урал- Спартак. Купили билеты по 12 000 рублей (!) в ложу. На сайте так красиво было расписано, как круто в ложах Sky Box обслуживают, поят и кормят», — рассказал болельщик Артем. Однако мужчина остался разочарован: за 12 000 рублей ему предложили лишь воду и кресло на трибуне при том, что при покупке билета ему обещали кейтеринг. Также футбольный фанат возмущался по поводу наглости и беспринципности региональных функционеров. «Будем подавать в суд и требовать удовлетворения — поездка была испорчена», — подытожил фанат. Как сообщили в пресс-службе «Екатеринбург Арена», организацией сервисов гостеприимства во время матча занимался ФК «Урал». В связи с этим они направили отзыв мужчины представителям клуба. В пресс-службе «Урала» рассказали, что вопрос с болельщиком уже решен. «Человек на игре написал заявление о том, что не хочет смотреть игру, и попросил о возврате денежных средств, потраченных на билет. В первый рабочий день [этой недели] мы его рассмотрели и уже перевели деньги на счет», — рассказали представители уральского футбольного клуба. Как быстро придут деньги, зависит уже от банка, подчеркнули в пресс-службе. Также представители «Урала» заявили, что мужчине, купившему билет на матч, не обещали кейтеринга и особого обслуживания. По словам пресс-службы, человек не совсем понял, с чем будет иметь дело, когда окажется на стадионе. 7 мая на «Екатеринбург Арене» состоялся матч 28 тура российской Премьер-лиги между ФК «Урал» и московским «Спартаком». Матч завершился победой гостей со счетом 3:1. После игры частный микроавтобус с футбольными болельщиками «Спартака» из Златоуста перевернулся на трассе под Миассом Челябинской области. В аварии пострадало пять человек, один из них погиб. О подробностях происшествия рассказал один из фанатов «Спартака», который находился в перевернувшемся автобусе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге футбольный болельщик из Москвы заплатил 12 000 рублей за билет на матч «Урал-Спартак», который состоялся 7 мая на «Екатеринбург Арена», и остался без VIP-обслуживания. Свои впечатления он опубликовал в официальной группе ФК «Урал» в социальной сети «ВКонтакте». «К сожалению, сервис по-русски — это про стадион „Екатеринбург-Арена“. Прилетели из Москвы на матч Урал- Спартак. Купили билеты по 12 000 рублей (!) в ложу. На сайте так красиво было расписано, как круто в ложах Sky Box обслуживают, поят и кормят», — рассказал болельщик Артем. Однако мужчина остался разочарован: за 12 000 рублей ему предложили лишь воду и кресло на трибуне при том, что при покупке билета ему обещали кейтеринг. Также футбольный фанат возмущался по поводу наглости и беспринципности региональных функционеров. «Будем подавать в суд и требовать удовлетворения — поездка была испорчена», — подытожил фанат. Как сообщили в пресс-службе «Екатеринбург Арена», организацией сервисов гостеприимства во время матча занимался ФК «Урал». В связи с этим они направили отзыв мужчины представителям клуба. В пресс-службе «Урала» рассказали, что вопрос с болельщиком уже решен. «Человек на игре написал заявление о том, что не хочет смотреть игру, и попросил о возврате денежных средств, потраченных на билет. В первый рабочий день [этой недели] мы его рассмотрели и уже перевели деньги на счет», — рассказали представители уральского футбольного клуба. Как быстро придут деньги, зависит уже от банка, подчеркнули в пресс-службе. Также представители «Урала» заявили, что мужчине, купившему билет на матч, не обещали кейтеринга и особого обслуживания. По словам пресс-службы, человек не совсем понял, с чем будет иметь дело, когда окажется на стадионе. 7 мая на «Екатеринбург Арене» состоялся матч 28 тура российской Премьер-лиги между ФК «Урал» и московским «Спартаком». Матч завершился победой гостей со счетом 3:1. После игры частный микроавтобус с футбольными болельщиками «Спартака» из Златоуста перевернулся на трассе под Миассом Челябинской области. В аварии пострадало пять человек, один из них погиб. О подробностях происшествия рассказал один из фанатов «Спартака», который находился в перевернувшемся автобусе.