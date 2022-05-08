08 мая 2022

Фанат «Спартака» раскрыл детали смертельного ДТП под Челябинском. «Мы очутились в кювете»

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП под Челябинском Троицкий тракт, автобус дтп
Болельщик рассказал детали смертельного ДТП Фото:

Фанат московского «Спартака» Кирилл Толкунов рассказал подробности ДТП, в которое попал автобус с болельщиками после футбольного матча с «Уралом» в Екатеринбурге. Подробности аварии появились на официальном сайте «Матч ТВ».

«Возвращались из Екатеринбурга в Златоуст, в салоне все вели себя адекватно, никто не мешал водителю. На этом участке дороги есть резкий поворот под 90 градусов. Водитель двигался со скоростью около 70 км/ч, а перед поворотом сбавил скорость до 50, но этой скорости оказалось многовато. Мы несколько раз перекрутились и очутились в кювете», — рассказал Толкунов.

В момент ДТП в микроавтобусе находилось 15 человек. По словам очевидцев, один из пострадавших оказался зажат под автобусом. После того, как его удалось вытащит спасатели доставили его на вертолете в челябинскую больницу, врачи сообщают о тяжелом состоянии, у мужчины повреждены органы малого таза. Всего в аварии пострадало пять человек, одного пассажира спасти не удалось, он от полученных травм скончался на месте. Ранее URA.RU сообщало, что московский клуб выразил соболезнования родным пострадавшего.

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Фанат московского «Спартака» Кирилл Толкунов рассказал подробности ДТП, в которое попал автобус с болельщиками после футбольного матча с «Уралом» в Екатеринбурге. Подробности аварии появились на официальном сайте «Матч ТВ». «Возвращались из Екатеринбурга в Златоуст, в салоне все вели себя адекватно, никто не мешал водителю. На этом участке дороги есть резкий поворот под 90 градусов. Водитель двигался со скоростью около 70 км/ч, а перед поворотом сбавил скорость до 50, но этой скорости оказалось многовато. Мы несколько раз перекрутились и очутились в кювете», — рассказал Толкунов. В момент ДТП в микроавтобусе находилось 15 человек. По словам очевидцев, один из пострадавших оказался зажат под автобусом. После того, как его удалось вытащит спасатели доставили его на вертолете в челябинскую больницу, врачи сообщают о тяжелом состоянии, у мужчины повреждены органы малого таза. Всего в аварии пострадало пять человек, одного пассажира спасти не удалось, он от полученных травм скончался на месте. Ранее URA.RU сообщало, что московский клуб выразил соболезнования родным пострадавшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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