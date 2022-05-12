Росимущество судится с мэрией Копейска из-за мечети в колонии

С 1993 года ИК-11 пользуется бесхозным имуществом (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Управление Росимущества в Челябинской и Курганской областях подало иск на мэрию Копейска в арбитражный суд региона. Поводом для судебных разбирательств стала мечеть, храм и КПП, находящиеся на территории исправительного учреждения общего режима, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

«МТУ Росимущества обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к администрации Копейска о признании права собственности Российской Федерации на нежилые здания. Это мечеть общей площадью 35 кв. м., храм общей площадью 54,9 кв. м., КПП общей площадью 14 кв. м., расположенные по адресу: г. Копейск, п. Железнодорожный», — говорится в материалах суда.

Начальник пресс-службы мэрии Наталья Чабан сообщила URA.RU, что суть искового заявления МТУ Росимущество заключается в необходимости узаконить нежилые здания. Мечеть, храм и КПП являются самовольными постройками.

«Они находятся на участке, предоставленном в бессрочное пользование ФКУ „Исправительная колония-11“ распоряжением главы Копеска в 1993 году. Право собственности на самовольную постройку за лицом, в бессрочном пользовании которого находится земельный участок, может быть признано через суд согласно ч. 3 ст. 222 ГК РФ», — отмечает Чабан.

На сайте регионального ГУФСИН говорится, что ИК-11 расположено между двумя городами — Челябинском и Копейском, — на территории копейского поселка Железнодорожный. Лимит наполнения колонии — 1280 осужденных. В колонии работают производства по пошиву спецодежды и изготовлению маринованных овощей. Предварительное судебном заседании по иску Росимущества к мэрии состоится 22 июня в арбитражном суде области.

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