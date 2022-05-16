Алексей Текслер принял участие в церемонии открытия обновленного театра кукол Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 мая посетил открывшийся после капитального ремонта областной театр кукол. Глава региона принял участие в церемонии открытия театра и поиграл с марионеткой, передает корреспондент URA.RU.

Текслеру продемонстрировали коллекцию кукол, имеющуюся в распоряжении театра. Главный режиссер театра Александр Борок предложил главе региона попробовать себя в качестве кукловода.

«После модернизации, реконструкции мы открываем челябинский театр кукол. Это театр моего детства, и мне очень приятно, что нынешнее поколение сможет приходить сюда и получать удовольствие от мастерства наших замечательных актеров», — сказал Текслер на церемонии открытия театра.

Губернатор добавил, что из-за реконструкции коллектив театра несколько лет работал на других площадках. По словам Текслера, вернуться в родной дом всегда приятно, и он надеется, что модернизация театра даст дополнительный импульс для его развития. В этом сезоне уже запланировано пять премьер различных спектаклей. 17 мая Текслер также посетит с рабочим визитом город-спутник Челябинска, Копейск. Там глава региона планирует посетить ряд социальных объектов и новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Реконструкция театра продолжалась три года. За это время обновили каждый участок здания. Последний раз такой масштабный капитальный ремонт в театре был в 1972 году, когда к зданию пристроили административный корпус.

Алексей Текслер поиграл с марионеткой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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