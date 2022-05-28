28 мая 2022
27 мая 2022

В Челябинске продают бывший рынок «Трион» вместе с арендаторами

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший продуктовый рынок продают за 75 миллионов рублей Фото:

Собственник выставил на продажу помещение бывшего рынка «Трион» на Троицком тракте в Челябинске. Стоимость объекта — 75 миллионов рублей, но возможен торг, сообщается на популярном сайте объявлений.

«Продается бывший рынок „Трион“, первая линия, по соседству с рынком „Уральский привоз“. Площадь земельного участка — 4172 квадратных метра, общая площадь помещений — 1913 квадратных метров. Есть арендаторы», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».

Собственник уточняет, что площадь трехэтажного здания составляет 760 квадратных метров. Также продаются 40 отапливаемых боксов общей площадью 848 квадратных метров, 14 холодных боксов площадью 303 квадратных метра. Есть парковка.

Рынок продают вместе с арендаторами

Вся недвижимость находится в собственности. У рынка есть своя скважина, центральное отопление, котельная, электричество.

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Собственник выставил на продажу помещение бывшего рынка «Трион» на Троицком тракте в Челябинске. Стоимость объекта — 75 миллионов рублей, но возможен торг, сообщается на популярном сайте объявлений. «Продается бывший рынок „Трион“, первая линия, по соседству с рынком „Уральский привоз“. Площадь земельного участка — 4172 квадратных метра, общая площадь помещений — 1913 квадратных метров. Есть арендаторы», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито». Собственник уточняет, что площадь трехэтажного здания составляет 760 квадратных метров. Также продаются 40 отапливаемых боксов общей площадью 848 квадратных метров, 14 холодных боксов площадью 303 квадратных метра. Есть парковка. Вся недвижимость находится в собственности. У рынка есть своя скважина, центральное отопление, котельная, электричество.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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