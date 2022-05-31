Россия загнала Болгарию в «газовую ловушку»

01 июня 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

Болгарская газовая компания «играет в команде „Газпрома“» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Болгария попала в российскую «газовую ловушку» под предлогом уменьшения расходов, «Булгартрансгаз» идет на поводу у «Газпром». В местной газовой компании ранее уже получили плату за транзит на два года вперед, такое мнение высказал специалист по газовой разработке, инженер Христо Казанджиев. «Несколько месяцев назад „Булгартрансгаз“ авансом получил плату за транзит за следующие два года. Вот почему мы не можем перекрыть кран», — сказал Казанджиев в интервью изданию «Марица». По его мнению, болгарская газовая компания «играет в команде „Газпрома“». Он уверен, что «Болгария попала в ловушку под благовидным предлогом уменьшения расходов», — отметил специалист. Он надеется, что страна сможет вернуть России деньги и прекратить транзит газа. При этом он заявил, что у властей Болгарии расходятся мнения на этот счет. Ранее сообщалось, что «Газпром» уведомил болгарскую газораспределительную компанию «Булгаргаз» о прекращении поставок газа с 27 апреля. Вице-премьер и министр финансов Асен Василев сообщал, что Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом» на поставку газа после того, как закончится текущий. Действующий контракт с российским поставщиком истекает 31 декабря 2022 года. Ранее российский лидер в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине подписал указ, согласно которому недружественные страны должны платить за газ в рублях. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Болгария попала в российскую «газовую ловушку» под предлогом уменьшения расходов, «Булгартрансгаз» идет на поводу у «Газпром». В местной газовой компании ранее уже получили плату за транзит на два года вперед, такое мнение высказал специалист по газовой разработке, инженер Христо Казанджиев. «Несколько месяцев назад „Булгартрансгаз“ авансом получил плату за транзит за следующие два года. Вот почему мы не можем перекрыть кран», — сказал Казанджиев в интервью изданию «Марица». По его мнению, болгарская газовая компания «играет в команде „Газпрома“». Он уверен, что «Болгария попала в ловушку под благовидным предлогом уменьшения расходов», — отметил специалист. Он надеется, что страна сможет вернуть России деньги и прекратить транзит газа. При этом он заявил, что у властей Болгарии расходятся мнения на этот счет. Ранее сообщалось, что «Газпром» уведомил болгарскую газораспределительную компанию «Булгаргаз» о прекращении поставок газа с 27 апреля. Вице-премьер и министр финансов Асен Василев сообщал, что Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом» на поставку газа после того, как закончится текущий. Действующий контракт с российским поставщиком истекает 31 декабря 2022 года. Ранее российский лидер в ответ на антироссийские санкции Запада после начала спецоперации на Украине подписал указ, согласно которому недружественные страны должны платить за газ в рублях. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.