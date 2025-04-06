Людмила Павличенко — самая результативная женщина-снайпер в мировой истории. Она уничтожила более трехсот нацистов в годы Великой Отечественной войны. За ее голову фашисты объявляли награду, а на Западе называли «Леди Смерть». Но те, кто встречался с ней лично, были поражены ее красотой и умом. О снайперских дуэлях Павличенко, большой любви и встрече с Рузвельтом — в материале URA.RU.
Юность и стрелковый спорт
Людмила родилась 12 июля 1916 года в городе Белая Церковь в Киевской губернии. Ее первая любовь закончилась ранним замужеством и рождением сына Ростислава в 16 лет. Однако, как это часто случается, ранний брак быстро распался. После развода Людмила оставила фамилию мужа Павличенко. Именно под этой фамилией она станет известна на весь мир. В 1937 году Людмила поступила на исторический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. Уже тогда она занялась стрелковым спортом, показывая отличные результаты.
Когда началась война...
Сразу после объявление войны Людмила отправилась в военкомат. Ее отправили на фронт в составе 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, воюющей под Одессой. Стрелковые навыки пригодились Людмиле. Кроме того, у нее был прекрасный слух, отличное зрение и развитая интуиция — все, что нужно для профессионального снайпера.
Впервые же дни она поставила себе задачу убить 100 фашистов и вскоре выполнила ее. Кроме того, Людмила сразу проявила свой стальной характер. В одном из первых боев она заменила погибшего командира взвода, и, несмотря на то, что была контужена, не покинула поле битвы. Спустя много лет в интервью Людмила расскажет о чувстве ненависти, которое испытывала, видя войну.
«Когда я пошла воевать, я сначала испытывала одну только злость за то, что немцы нарушили нашу мирную жизнь. Но все, что я увидела потом, породило во мне чувство такой неугасимой ненависти, что ее трудно выразить чем-либо иным, кроме как пулей в сердце фашиста», — рассказывала Павличенко.
Она внушала страх врагам
В первый год войны наступление гитлеровцев на Одессу было стремительным. И в это время снайпер Людмила Павличенко только пополняла счет убитых врагов, ежедневно обновляя личные победы. С августа по октябрь 1941 года на подступах к Одессе Павличенко уничтожила 187 солдат и офицеров противника.
Советские газеты писали про ее подвиги, в то время как фашисты испытывали животный страх перед ней. Среди врагов распространялись слухи о том, что она способна услышать шелест на расстоянии полукилометра, незаметно подкрасться к вражеским окопам, одним залпом уничтожить десять человек и исчезнуть без следа. При этом немцам никак не удавалось устранить неуловимую Павличенко.
Любовь во время войны
В Севастополе хладнокровный снайпер Павличенко влюбилась. Ее коллегой был младший лейтенант Леонид Куценко, вместе они противостояли снайперам противника. В декабре 1941 года Людмила была ранена, и Леонид спас ее, вынеся из-под обстрела. В период самых жестких боев с фашистом они подали документы для заключения брака.
Однако их счастье оказалось кратковременным. В ходе одной из операций в марте 1942 года их позицию вычислили немецкие войска и открыли минометный огонь. Леониду оторвало руку, и на этот раз Людмила спасла его, вытащив из зоны боевых действий. Однако полученные им травмы были слишком серьезными, и спустя несколько дней он скончался в госпитале.
Дуэль снайперов
Весной 1942 года гитлеровцы организовали настоящую охоту за неуловимым русским снайпером Людмилой Павличенко. Против нее бросили отборных снайперов вермахта. Их «боевые встречи» с Павличенко превращались в дуэли, которые тянулись по несколько дней.
Одна из них произошла в январе 1942 года на окраине Севастополя. Немецкий снайпер, который недавно убил пятерых советских солдат, прятался на обломках моста.
Павличенко и ее напарник Федор Седых вырыли траншею и два дня прождали противника. Они выяснили его местонахождение с помощью манекена, который «ходил» в темное время суток. Немецкий снайпер повелся на эту уловку и выстрелили в манекен. Павличенко и Седых увидели вспышку от выстрела и узнали точное месторасположение противника. Немец выглянул, и Павличенко ликвидировала его.
У убитого немца нашли записную книжку, где он фиксировал свои победы. Как оказалось с начала войны он убил 215 солдат. Людмила Павличенко на тот момент ликвидировала 227.
Ранение и эвакуация
Незадолго до падения Севастополя, в июне 1942-го, Людмила Павличенко была тяжело ранена и ее эвакуировали. Благодаря этому она избежала гибели — десятки тысяч защитников Севастополя погибли или попали в плен. К этому времени на счету снайпера Людмилы Павличенко было 309 убитых фашистов. В Москве решили, что она достаточно послужила Родине и теперь ей предстояла совсем иная миссия.
«Леди Смерть» и встреча с Рузвельтом
Людмилу Павличенко включили в делегацию советских студентов-фронтовиков, которая отправилась в США по приглашению жены американского президента Элеоноры Рузвельт и Американской студенческой ассоциации в США. В документальном фильме-интервью от Гостелерадиофонда СССР 1973 года Павличенко рассказывала, что это была большая неожиданность.
Делегация в составе трех человек прибыла в Вашингтон в 6 утра. Вокзал был полон студентами из разных стран. О настоящих ужасах войны там только слышали, но приезд в США русской женщины, убившей более трехсот фашистов, вызвала сенсацию. После короткого митинга на вокзале делегацию привезли в Белый дом, где они гостили больше суток.
"За завтраком мы получили телеграмму от Рузвельта, где он сообщил, что мечтает о встрече с нами. Встреча такая состоялась. На этой встрече Рузвельт сказал, что народ Америки должен преклоняться перед советским народом, перед Красной Армией и действительно Красная Армия спасает мир от фашизма", — рассказала Павличенко.
На встрече с журналистами в США Людмила Павличенко выступила в речью, которая вошла в историю. Она заявила, что западным странам стоит пойти на открытие Второго фронта. «Мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» — заявила она. После этого выступления западная пресса назвала Павличенко «Леди смерть», прочно закрепив за ней это амплуа на Западе.
После поездки в США Людмила Павличенко отправилась в составе делегации в Канаду и Великобританию. Затем она вернулась в СССР, где работала инструктором в снайперской школе «Выстрел».
Награды, жизнь после войны и память...
25 октября 1943 года Людмиле Павличенко присвоено звание Героя Советского Союза. Военную службу она завершила в звании майора. После войны училась в Киевском университете, работала научным сотрудником Главного штаба ВМФ. Она вырастила сына, еще раз вышла замуж. Людмила Павличенко умерла 27 октября 1974 года.
Еще при жизни ей рукоплескали Рузвельт и Черчилль, а американский певец Вуди Гатри посвятил ей песню «Мисс Павличенко». В 1976 году ее портрет был изображен на почтовых марках. Павличенко также посвящена картина режиссера Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь», которая вышла в 2015 году. Сегодня в Центральном музее Вооруженных Сил России подвигу Людмилы Павличенко посвящен специальный стенд, где находятся ее личные вещи и оружие.
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