Поздравление от Лаврова и без мужа, который в коме: Маргарита Симоньян отмечает 45-летие

Медиаменеджер Маргарита Симоньян в свой 45-й день рождения получает поздравления от высокопоставленных персон. Именинницу поздравили глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, патриарх Кирилл, глава МИД Сергей Лавров.
«Вы по праву относитесь к числу наиболее авторитетных отечественных журналистов. Ценим Ваши усилия, направленные на укрепление позиций России в мировом информационном пространстве и объективное освещение международно значимых событий», — гласит поздравление Лаврова.
Но этот праздничный день Маргариты омрачает беда — ее любимый супруг Тигран Кеосаян уже три месяца находится в коме. «Трагедий страшнее Беслана и того, что сейчас происходит с Тиграном, в моей жизни не было», — говорила в марте Симоньян.
Сначала — карьера
Маргарита до встречи с Тиграном была заточена на построении своей карьеры журналиста. Она не разменивалась по мелочам и четко шла к своей цели. «Мне никогда не хотелось замуж, мысли о детях откладывала на „после 30“. Когда случались романы, сразу честно говорила ухажеру, что это не всерьез и скорее всего ненадолго — мне просто некогда», — говорила Маргарита в одном из своих интервью.
Первая встреча с Тиграном у нее также случилась на работа — во время страшнейшей трагедии в Беслане, где террористы захватили школу. Симоньян тогда освещала это событие. На тот момент кинодеятель был женат на актрисе Алене Хмельницкой, вместе с которой воспитывал дочь Александру. На третьем свидании с журналисткой Кеосаян вдруг выдал:
«Он мне сказал: "У меня такое ощущение, что мы с тобой лет семь уже женаты" (ничего при этом не было, никаких ухаживаний, ни намека ни на какой роман), и что мы созданы друг для друга. Я подумала, что он сумасшедший», — рассказывала Симоньян.
И режиссер как в воду глядел: развелся с женой после брака длиной в 21 год, журналистка ушла от тогдашнего своего ухажера.
Пять предложений
Спустя время Тигран сделал предложение любимой, и… получил отказ. И так было еще четыре раза. Не так просто было уговорить строптивую журналистку нырнуть в пучину семейной жизни, даже несмотря на наличие детей. И это при том, что сама Маргарита говорила, что она — армянская женщина, которую учили слушаться мужчину. Но в итоге Кеосаян настоял на браке.
Свадьба впопыхах и общение с бывшей женой
Роспись в ЗАГСе была необычной. Маргарита признавалась, что у нее почти не было времени на подготовку, поэтому в итоге она пришла практически в повседневном, о чем честно рассказала общественности. Успешный медиамедежер явилась в ЗАГС в старом платье и кардигане, без прически и со сломанным ногтем. Образ дополнил самодельный макияж. «Я только что в первый раз вышла замуж. И последний, разумеется», — писала тогда Маргарита.
Эта пара удивительная. Маргарита, вопреки всем стереотипам, сумела не только найти общий язык с бывшей женой мужа, но и подружиться с ней. С Аленой Хмельницкой Симоньян поддерживала дружеские отношения до 2022 года, когда их разделили политические взгляды.
Молитвы за мужа
В январе стало известно, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Причиной стала давняя болезнь сердца режиссера. Трагические новости Маргарита подтвердила в своих соцсетях, а также сообщила, что она регулярно навещает мужа, но не афиширует это. «Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — пишет Маргарита. Не исключено, что сегодня, в свой день рождения, именинница также навестит любимого мужа.
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