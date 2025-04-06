Дмитриев заявил о большом желании компаний из США вернуться в РФ

Многие американские компании испытывают интерес к российскому рынку и хотят возобновить деятельность в РФ. Об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Запросы от американских компаний поступают в энергетическую и другие сферы. «Мы видим большое количество запросов от американских компаний, в том числе и к нам, в энергетической сфере и других сферах. Но они могут приходить только туда, где Россия их будет приветствовать», — сказал он в интервью Первому каналу после визита в США.
Ранее Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с ключевыми членами администрации США по поручению президента России. Он объявил о значительных успехах в улучшении отношений между Россией и США. И заявил, что страны изучили вопросы возможного сотрудничества в Арктике и по добыче редкоземельных металлов. Как прошла поездка представителя — в материале URA.RU.
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