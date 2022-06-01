Песков: решение самих жителей о статусе Донбасса будет наилучшим

01 июня 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что решение жителей ЛДНР, Херсонской области и Запорожья о своем будущем станет наилучшим Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле уверены, что жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской области и Запорожья примут на референдумах «самое лучшее решение» о своем будущем. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Люди сами должны выбирать свое будущее. Жители двух независимых государств [Луганской и Донецкой народных республик] и жители Херсонщины и Запорожья должны принимать решение о своем будущем. Мы не сомневаемся, что они примут самое лучшее решение», — заявил Песков. Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак заявил, что у него нет сомнений, что Донецкая, Луганская и Херсонская области войдут в состав России. О таких намерениях также заявляли власти ЛДНР и территорий, находящихся под контролем РФ. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Кремле уверены, что жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской области и Запорожья примут на референдумах «самое лучшее решение» о своем будущем. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Люди сами должны выбирать свое будущее. Жители двух независимых государств [Луганской и Донецкой народных республик] и жители Херсонщины и Запорожья должны принимать решение о своем будущем. Мы не сомневаемся, что они примут самое лучшее решение», — заявил Песков. Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак заявил, что у него нет сомнений, что Донецкая, Луганская и Херсонская области войдут в состав России. О таких намерениях также заявляли власти ЛДНР и территорий, находящихся под контролем РФ.