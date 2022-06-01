Песков: решение самих жителей о статусе Донбасса будет наилучшим

В Кремле уверены, что жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской области и Запорожья примут на референдумах «самое лучшее решение» о своем будущем. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Люди сами должны выбирать свое будущее. Жители двух независимых государств [Луганской и Донецкой народных республик] и жители Херсонщины и Запорожья должны принимать решение о своем будущем. Мы не сомневаемся, что они примут самое лучшее решение», — заявил Песков.
В Кремле уверены, что жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской области и Запорожья примут на референдумах «самое лучшее решение» о своем будущем. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Люди сами должны выбирать свое будущее. Жители двух независимых государств [Луганской и Донецкой народных республик] и жители Херсонщины и Запорожья должны принимать решение о своем будущем. Мы не сомневаемся, что они примут самое лучшее решение», — заявил Песков. Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак заявил, что у него нет сомнений, что Донецкая, Луганская и Херсонская области войдут в состав России. О таких намерениях также заявляли власти ЛДНР и территорий, находящихся под контролем РФ.