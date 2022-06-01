Власти Херсона объяснили, что нужно для вхождения в состав РФ

01 июня 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Люди в Херсонской области должны увидеть разницу между Украиной и Россией, считает Кирилл Стремоусов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для проведения референдума о присоединении к России в Херсонской области необходимо создать экономическую и социальную базу, чтобы люди увидели разницу между Украиной и РФ. Такое заявление сделал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Мы заявляем, что идем полным ходом в состав РФ, приложим к этому максимум усилий. Для того, чтобы мы вошли в состав в РФ, необходимо подготовить ту элементарную базу. Конечно же, люди в Херсонской области будут судить по возможностям, которые для них будут открываться. Чтобы люди могли сравнить разницу между Украиной и свободной Херсонской областью, которая может рассчитывать на то, что происходит в РФ, мы говорим о социальных секторах, росте экономики, промышленности», — сказал Стремоусов в интервью ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Владимир Путин разрешил жителям этих областей получать гражданство России в упрощенном порядке. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, ДНР и ЛНР «без сомнений» войдут в состав России, пишет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Для проведения референдума о присоединении к России в Херсонской области необходимо создать экономическую и социальную базу, чтобы люди увидели разницу между Украиной и РФ. Такое заявление сделал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Мы заявляем, что идем полным ходом в состав РФ, приложим к этому максимум усилий. Для того, чтобы мы вошли в состав в РФ, необходимо подготовить ту элементарную базу. Конечно же, люди в Херсонской области будут судить по возможностям, которые для них будут открываться. Чтобы люди могли сравнить разницу между Украиной и свободной Херсонской областью, которая может рассчитывать на то, что происходит в РФ, мы говорим о социальных секторах, росте экономики, промышленности», — сказал Стремоусов в интервью ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Владимир Путин разрешил жителям этих областей получать гражданство России в упрощенном порядке. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, ДНР и ЛНР «без сомнений» войдут в состав России, пишет RT.