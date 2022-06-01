Челябинские школьники смогут отправиться в бесплатное путешествие

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Благоустройство набережной Тобола. Курган, подростки, лето, дети, каникулы, мальчики, пацаны, школьники
Направление для путешествия дети могут выбрать самостоятельно Фото:

Школьники из Челябинской области смогут отправиться в бесплатные путешествия по России. Вместе с родителями они могут самостоятельно выбрать направление для поездки, сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«В этом году Ростуризм совместно с Минфином России реализует пилотный проект популяризации туризма для детей-школьников. Благодаря этому 100 тысяч ребят из 18 регионов смогут отправиться в короткие культурно-познавательные путешествия по стране бесплатно», — написала Догузова в своем telegram-канале.

По ее сведениям, под проект попадают ученики 5-9 классов. В регионах проектом занимаются профильные ведомства, в которые необходимо обратиться родителям, желающим отправить детей в бесплатное путешествие.

Первая группа школьников из Московской области уже отправилась в путешествие в Сергиев Посад. Для них участие в проекте доступно через портал Госуслуг, где нужно подать заявку на получение сертификата на поездку.

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Школьники из Челябинской области смогут отправиться в бесплатные путешествия по России. Вместе с родителями они могут самостоятельно выбрать направление для поездки, сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. «В этом году Ростуризм совместно с Минфином России реализует пилотный проект популяризации туризма для детей-школьников. Благодаря этому 100 тысяч ребят из 18 регионов смогут отправиться в короткие культурно-познавательные путешествия по стране бесплатно», — написала Догузова в своем telegram-канале. По ее сведениям, под проект попадают ученики 5-9 классов. В регионах проектом занимаются профильные ведомства, в которые необходимо обратиться родителям, желающим отправить детей в бесплатное путешествие. Первая группа школьников из Московской области уже отправилась в путешествие в Сергиев Посад. Для них участие в проекте доступно через портал Госуслуг, где нужно подать заявку на получение сертификата на поездку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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