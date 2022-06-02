02 июня 2022

Власти уберут ворота на въезде к популярному челябинскому озеру

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Проход к озеру Увильды регулярно закрывают самовольными заборами Фото:

Челябинский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о демонтаже ворот на въезде к озеру Увильды — самому популярному месту отдыха жителей Челябинской области. Демонтировать ограждение должны власти Аргаяшского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Въезд на улицу Радоновая поселке Увильды Аргаяшского района ограничен металлическими воротами, в результате чего создано препятствие дорожному движению. Свободный проход граждан по улице на пути к озеру Увильды, как и беспрепятственный проезд транспортных средств по дороге, не обеспечены», — говорится в сообщении.

Ограждение является самовольным. Проезжая часть относится к дороге общего пользования местного значения и является собственностью Аргаяшского муниципального района в связи с чем прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации демонтировать ворота. Требования удовлетворены. Вопрос фактического исполнения судебного постановления поставлен на контроль.

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Челябинский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о демонтаже ворот на въезде к озеру Увильды — самому популярному месту отдыха жителей Челябинской области. Демонтировать ограждение должны власти Аргаяшского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Въезд на улицу Радоновая поселке Увильды Аргаяшского района ограничен металлическими воротами, в результате чего создано препятствие дорожному движению. Свободный проход граждан по улице на пути к озеру Увильды, как и беспрепятственный проезд транспортных средств по дороге, не обеспечены», — говорится в сообщении. Ограждение является самовольным. Проезжая часть относится к дороге общего пользования местного значения и является собственностью Аргаяшского муниципального района в связи с чем прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации демонтировать ворота. Требования удовлетворены. Вопрос фактического исполнения судебного постановления поставлен на контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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