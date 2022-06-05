05 июня 2022
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В Челябинске ищут мужчину, пристававшего к ребенку

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, песочница, педофил
Незнакомец трижды пытался заманить мальчика в машину под разными предлогами Фото:

В Челябинске разыскивают мужчину, который приставал к 10-летнему мальчику во дворе жилого дома в Ленинском районе. Инцидент произошел вечером 4 июня, когда ребенок играл на детской площадке.

«Мужчина пристает к детям и пытается их посадить в автомобиль. Историей поделилась мама 10-летнего мальчика. Ее сын гулял во дворе дома 104 по улице Дзержинского. В какой-то момент на детской площадке к ребенку подошел незнакомец и предложил порулить или понажимать педали в его машине», — сообщает «Агентство чрезвычайных новостей» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным интернет-СМИ, когда ребенок отказался от предложения незнакомца, мужчина предпринял еще две попытки заманить мальчика в авто. Сначала он предложил поиграть с котенком, а затем с щенком. В обоих случаях ребенок сказал, что у него аллергия на шерсть, и пригрозил позвать маму, чтобы та вызвала полицию. После этого мужчина быстро уехал.

Мама мальчика рассказала в социальных сетях, что обратилась с заявлением в полицию. В ГУ МВД по региону подтвердили, что по данному факту проводится проверка.

«Заявление зарегистрировано в отделе полиции „Ленинский“. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств, отрабатываются все версии событий», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

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В Челябинске разыскивают мужчину, который приставал к 10-летнему мальчику во дворе жилого дома в Ленинском районе. Инцидент произошел вечером 4 июня, когда ребенок играл на детской площадке. «Мужчина пристает к детям и пытается их посадить в автомобиль. Историей поделилась мама 10-летнего мальчика. Ее сын гулял во дворе дома 104 по улице Дзержинского. В какой-то момент на детской площадке к ребенку подошел незнакомец и предложил порулить или понажимать педали в его машине», — сообщает «Агентство чрезвычайных новостей» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По данным интернет-СМИ, когда ребенок отказался от предложения незнакомца, мужчина предпринял еще две попытки заманить мальчика в авто. Сначала он предложил поиграть с котенком, а затем с щенком. В обоих случаях ребенок сказал, что у него аллергия на шерсть, и пригрозил позвать маму, чтобы та вызвала полицию. После этого мужчина быстро уехал. Мама мальчика рассказала в социальных сетях, что обратилась с заявлением в полицию. В ГУ МВД по региону подтвердили, что по данному факту проводится проверка. «Заявление зарегистрировано в отделе полиции „Ленинский“. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств, отрабатываются все версии событий», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.
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