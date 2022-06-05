В Челябинской области девушка-подросток покончила с собой

В обстоятельствах разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обстоятельства смерти 16-летней девушки устанавливают в Еманжелинске (Челябинская область). По предварительным данным, девушка покончила с собой, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело девушки нашли родные в квартире вечером 3 июня. Что стало причиной трагедии, пока непонятно, каких-то видимых причин для суицида не было», — рассказал источник.

Проверку по факту смерти подростка проводит следственный комитет, по ее результатам будет принято процессуальное решение. В пресс-службе ведомства информацию пока не комментируют.