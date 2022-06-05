05 июня 2022
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В Челябинской области девушка-подросток покончила с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
В обстоятельствах разбирается Следственный комитет Фото:

Обстоятельства смерти 16-летней девушки устанавливают в Еманжелинске (Челябинская область). По предварительным данным, девушка покончила с собой, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело девушки нашли родные в квартире вечером 3 июня. Что стало причиной трагедии, пока непонятно, каких-то видимых причин для суицида не было», — рассказал источник.

Проверку по факту смерти подростка проводит следственный комитет, по ее результатам будет принято процессуальное решение. В пресс-службе ведомства информацию пока не комментируют.

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Обстоятельства смерти 16-летней девушки устанавливают в Еманжелинске (Челябинская область). По предварительным данным, девушка покончила с собой, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело девушки нашли родные в квартире вечером 3 июня. Что стало причиной трагедии, пока непонятно, каких-то видимых причин для суицида не было», — рассказал источник. Проверку по факту смерти подростка проводит следственный комитет, по ее результатам будет принято процессуальное решение. В пресс-службе ведомства информацию пока не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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