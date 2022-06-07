В Кремле отреагировали на учения НАТО в Турции

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Российские военные следят за всеми учениями НАТО, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

Российские военные отслеживают все учения НАТО, так будет и в случае с предстоящими учениями Альянса в Турции. Однако эта тема не обсуждалась во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 30 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможных опасениях Кремля в связи с учениями.

«Российские военные отслеживают каждые учения с большим вниманием. Турция — член Северо-Атлантического альянса, и мы отдаем себе в этом отчет», — заявил Песков.

Учения НАТО Ramstein Dust II — 2022 пройдут в Турции 20—28 июня. Подготовка военных к ним уже началась — идет переброска техники.

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Российские военные отслеживают все учения НАТО, так будет и в случае с предстоящими учениями Альянса в Турции. Однако эта тема не обсуждалась во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 30 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможных опасениях Кремля в связи с учениями. «Российские военные отслеживают каждые учения с большим вниманием. Турция — член Северо-Атлантического альянса, и мы отдаем себе в этом отчет», — заявил Песков. Учения НАТО Ramstein Dust II — 2022 пройдут в Турции 20—28 июня. Подготовка военных к ним уже началась — идет переброска техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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