В Кремле отреагировали на учения НАТО в Турции

Российские военные следят за всеми учениями НАТО, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Российские военные отслеживают все учения НАТО, так будет и в случае с предстоящими учениями Альянса в Турции. Однако эта тема не обсуждалась во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 30 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможных опасениях Кремля в связи с учениями.
«Российские военные отслеживают каждые учения с большим вниманием. Турция — член Северо-Атлантического альянса, и мы отдаем себе в этом отчет», — заявил Песков.
Учения НАТО Ramstein Dust II — 2022 пройдут в Турции 20—28 июня. Подготовка военных к ним уже началась — идет переброска техники.
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