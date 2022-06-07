В Кремле отреагировали на учения НАТО в Турции

07 июня 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Российские военные следят за всеми учениями НАТО, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские военные отслеживают все учения НАТО, так будет и в случае с предстоящими учениями Альянса в Турции. Однако эта тема не обсуждалась во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 30 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможных опасениях Кремля в связи с учениями. «Российские военные отслеживают каждые учения с большим вниманием. Турция — член Северо-Атлантического альянса, и мы отдаем себе в этом отчет», — заявил Песков. Учения НАТО Ramstein Dust II — 2022 пройдут в Турции 20—28 июня. Подготовка военных к ним уже началась — идет переброска техники. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские военные отслеживают все учения НАТО, так будет и в случае с предстоящими учениями Альянса в Турции. Однако эта тема не обсуждалась во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 30 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможных опасениях Кремля в связи с учениями. «Российские военные отслеживают каждые учения с большим вниманием. Турция — член Северо-Атлантического альянса, и мы отдаем себе в этом отчет», — заявил Песков. Учения НАТО Ramstein Dust II — 2022 пройдут в Турции 20—28 июня. Подготовка военных к ним уже началась — идет переброска техники.