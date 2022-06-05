Эрдоган испугался за безопасность стран Запада

05 июня 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Совет безопасности ООН необходимо реформировать, считает Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Система безопасности стран Запада разрушается. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая на съезде «Партии справедливости и развития». «Система, которую Запад построил для защиты собственной безопасности и благополучия, рушится. Предложение, которое мы озвучиваем годами по поводу реформы ООН, является правильными. Теперь они начали говорить это сами. Говорят, давайте реформировать Совет Безопасности ООН. Они придут к тому, что мы предлагали», — передает слова Эрдогана газета Hürriyet. Ранее Эрдоган вступил в конфликт с НАТО из-за возможного вступления Швеции и Финляндии в Альянс. Президент Турции заявил, что не допустит эти страны в НАТО, так как они поддерживают террористов. Он также заявил, что Турция подвергается «давлению и шантажу» со стороны Запада. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Система безопасности стран Запада разрушается. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая на съезде «Партии справедливости и развития». «Система, которую Запад построил для защиты собственной безопасности и благополучия, рушится. Предложение, которое мы озвучиваем годами по поводу реформы ООН, является правильными. Теперь они начали говорить это сами. Говорят, давайте реформировать Совет Безопасности ООН. Они придут к тому, что мы предлагали», — передает слова Эрдогана газета Hürriyet. Ранее Эрдоган вступил в конфликт с НАТО из-за возможного вступления Швеции и Финляндии в Альянс. Президент Турции заявил, что не допустит эти страны в НАТО, так как они поддерживают террористов. Он также заявил, что Турция подвергается «давлению и шантажу» со стороны Запада.