Эрдоган испугался за безопасность стран Запада

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Совет безопасности ООН необходимо реформировать, считает Реджеп Тайип Эрдоган Фото:

Система безопасности стран Запада разрушается. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая на съезде «Партии справедливости и развития».

«Система, которую Запад построил для защиты собственной безопасности и благополучия, рушится. Предложение, которое мы озвучиваем годами по поводу реформы ООН, является правильными. Теперь они начали говорить это сами. Говорят, давайте реформировать Совет Безопасности ООН. Они придут к тому, что мы предлагали», — передает слова Эрдогана газета Hürriyet.

Ранее Эрдоган вступил в конфликт с НАТО из-за возможного вступления Швеции и Финляндии в Альянс. Президент Турции заявил, что не допустит эти страны в НАТО, так как они поддерживают террористов. Он также заявил, что Турция подвергается «давлению и шантажу» со стороны Запада.

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Система безопасности стран Запада разрушается. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая на съезде «Партии справедливости и развития». «Система, которую Запад построил для защиты собственной безопасности и благополучия, рушится. Предложение, которое мы озвучиваем годами по поводу реформы ООН, является правильными. Теперь они начали говорить это сами. Говорят, давайте реформировать Совет Безопасности ООН. Они придут к тому, что мы предлагали», — передает слова Эрдогана газета Hürriyet. Ранее Эрдоган вступил в конфликт с НАТО из-за возможного вступления Швеции и Финляндии в Альянс. Президент Турции заявил, что не допустит эти страны в НАТО, так как они поддерживают террористов. Он также заявил, что Турция подвергается «давлению и шантажу» со стороны Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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