Полпред Якушев рассказал о состоянии солдат, раненых на Украине

07 июня 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев похвалил работу медиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев во время пресс-конференции похвалил военных медиков за помощь, оказываемую солдатам, раненным в спецоперации на Украине. Солдат привозят в 354-й окружной военный клинический госпиталь ЦВО. «Врачи делают все возможное для того, чтобы ребята восстанавливались. Все необходимое у них есть. Я могу сказать, что настроение у них хорошее, боевое. Уже достаточно большое количество людей восстановились. Многие из них вернулись обратно для выполнения тех задач, которые были поставлены в рамках спецоперации», — отметил Якушев. Ранее URA.RU писало, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова встретилась с военными, которые были ранены во время спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин решил провести спецоперацию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Целями глава государства заявил демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев во время пресс-конференции похвалил военных медиков за помощь, оказываемую солдатам, раненным в спецоперации на Украине. Солдат привозят в 354-й окружной военный клинический госпиталь ЦВО. «Врачи делают все возможное для того, чтобы ребята восстанавливались. Все необходимое у них есть. Я могу сказать, что настроение у них хорошее, боевое. Уже достаточно большое количество людей восстановились. Многие из них вернулись обратно для выполнения тех задач, которые были поставлены в рамках спецоперации», — отметил Якушев. Ранее URA.RU писало, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова встретилась с военными, которые были ранены во время спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин решил провести спецоперацию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Целями глава государства заявил демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса.