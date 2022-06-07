Полпред Якушев рассказал о состоянии солдат, раненых на Украине

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Брифинг Владимира Якушева по результатам голосования на Выборах-2021 в УрФО. Екатеринбург , якушев владимир
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев похвалил работу медиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев во время пресс-конференции похвалил военных медиков за помощь, оказываемую солдатам, раненным в спецоперации на Украине. Солдат привозят в 354-й окружной военный клинический госпиталь ЦВО.

«Врачи делают все возможное для того, чтобы ребята восстанавливались. Все необходимое у них есть. Я могу сказать, что настроение у них хорошее, боевое. Уже достаточно большое количество людей восстановились. Многие из них вернулись обратно для выполнения тех задач, которые были поставлены в рамках спецоперации», — отметил Якушев.

Ранее URA.RU писало, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова встретилась с военными, которые были ранены во время спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин решил провести спецоперацию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Целями глава государства заявил демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев во время пресс-конференции похвалил военных медиков за помощь, оказываемую солдатам, раненным в спецоперации на Украине. Солдат привозят в 354-й окружной военный клинический госпиталь ЦВО. «Врачи делают все возможное для того, чтобы ребята восстанавливались. Все необходимое у них есть. Я могу сказать, что настроение у них хорошее, боевое. Уже достаточно большое количество людей восстановились. Многие из них вернулись обратно для выполнения тех задач, которые были поставлены в рамках спецоперации», — отметил Якушев. Ранее URA.RU писало, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова встретилась с военными, которые были ранены во время спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин решил провести спецоперацию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Целями глава государства заявил демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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