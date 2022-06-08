СМИ: McDonald’s продолжит работу в Москве и Санкт-Петербурге 09 июня 2022 в 04:10 Размер текста - 17 + McDonald’s продолжит работу на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга до 2023 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s продолжит работу на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга до 2023 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники. «McDonald’s в аэропортах и на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга будут работать до 2023 года — у „Росинтера“ уникальное соглашение, согласно которому американская корпорация не может забрать франшизу. Они спокойно могут работать», — доложил близкий к компании-франчайзи источник. Ранее URA.RU писало, что McDonald’s запустит онлайн-продажи под новым брендом. Приложение «Мой бургер» должно появиться в 12 июня в AppStore. McDonald’s объявил об уходе с российского рынка в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Сеть продает свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору, которому принадлежит компания «ГиД», владеющая ресторанами McDonald’s в Сибири по франшизе. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, компания откроет все свои точки в середине июня под новым брендом. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU . Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s продолжит работу на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга до 2023 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники. «McDonald’s в аэропортах и на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга будут работать до 2023 года — у „Росинтера“ уникальное соглашение, согласно которому американская корпорация не может забрать франшизу. Они спокойно могут работать», — доложил близкий к компании-франчайзи источник. Ранее URA.RU писало, что McDonald’s запустит онлайн-продажи под новым брендом. Приложение «Мой бургер» должно появиться в 12 июня в AppStore. McDonald’s объявил об уходе с российского рынка в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Сеть продает свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору, которому принадлежит компания «ГиД», владеющая ресторанами McDonald’s в Сибири по франшизе. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, компания откроет все свои точки в середине июня под новым брендом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям