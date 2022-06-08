08 июня 2022

СМИ: McDonald’s продолжит работу в Москве и Санкт-Петербурге

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McDonald’s продолжит работу на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга до 2023 года Фото:
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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s продолжит работу на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга до 2023 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«McDonald’s в аэропортах и на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга будут работать до 2023 года — у „Росинтера“ уникальное соглашение, согласно которому американская корпорация не может забрать франшизу. Они спокойно могут работать», — доложил близкий к компании-франчайзи источник.

Ранее URA.RU писало, что McDonald’s запустит онлайн-продажи под новым брендом. Приложение «Мой бургер» должно появиться в 12 июня в AppStore.

McDonald’s объявил об уходе с российского рынка в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Сеть продает свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору, которому принадлежит компания «ГиД», владеющая ресторанами McDonald’s в Сибири по франшизе. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, компания откроет все свои точки в середине июня под новым брендом.

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s продолжит работу на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга до 2023 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники. «McDonald’s в аэропортах и на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга будут работать до 2023 года — у „Росинтера“ уникальное соглашение, согласно которому американская корпорация не может забрать франшизу. Они спокойно могут работать», — доложил близкий к компании-франчайзи источник. Ранее URA.RU писало, что McDonald’s запустит онлайн-продажи под новым брендом. Приложение «Мой бургер» должно появиться в 12 июня в AppStore. McDonald’s объявил об уходе с российского рынка в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Сеть продает свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору, которому принадлежит компания «ГиД», владеющая ресторанами McDonald’s в Сибири по франшизе. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, компания откроет все свои точки в середине июня под новым брендом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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