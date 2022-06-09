РИАН: в банкоматах «Тинькофф» теперь нельзя снять валюту

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Доллары. Курган, тинькофф, tinkoff bank, тинькофф банк
В пресс-службе сообщили, что занимаются пополнением валюты в банкоматах Фото:

В банкоматах банка «Тинькофф» снятие валюты невозможно. Такую информацию сообщили в колл-центре кредитной организации.

«В банкоматах теперь нельзя снять валюту. В то же время в пресс-службе банка сообщили, что занимаются оперативным пополнением валюты в банкоматах», — отмечает РИА «Новости».

Кроме того, кредитная организация с 23 июня вводит плату за обслуживание в иностранной валюте. Речь идет о счетах в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках, сообщает MK.RU. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у. е. в валюте счета, дополняет «Федеральное агентство новостей». Комиссия будет списываться ежедневно. В банке ожидают, что после введение платы будет уменьшена его валютная позиция.

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В банкоматах банка «Тинькофф» снятие валюты невозможно. Такую информацию сообщили в колл-центре кредитной организации. «В банкоматах теперь нельзя снять валюту. В то же время в пресс-службе банка сообщили, что занимаются оперативным пополнением валюты в банкоматах», — отмечает РИА «Новости». Кроме того, кредитная организация с 23 июня вводит плату за обслуживание в иностранной валюте. Речь идет о счетах в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках, сообщает MK.RU. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у. е. в валюте счета, дополняет «Федеральное агентство новостей». Комиссия будет списываться ежедневно. В банке ожидают, что после введение платы будет уменьшена его валютная позиция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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