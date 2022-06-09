Прокуратура выявила экологическое ЧП в свердловском городе

В Свердловской области возле жилых домов обнаружен разлив нефтепродуктов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В поселке Троицке (Свердловская область) нашли разлив нефтепродуктов, который отравлял территорию несколько более 20 лет. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в населенном пункте ранее работало предприятие, использовавшее в деятельности битум

«Установлено, что в непосредственной близости от многоквартирного жилого дома по улице Асфальтовая в поселке Троицкий имеются 5 мест загрязнения почвы нефтепродуктами, протяженностью от 27 до 95 м. Верхний слой почвы на указанных участках имеет вязкую, тягучую консистенцию, поверхность частично заполнена водой, по краям имеются остатки масляной пленки», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что фоновое содержание нефтепродуктов превысило норму более чем в 560 раз. Администрацию Талицкого района обязали ликвидировать разлив нефтепродуктов.

В 2020 году URA.RU писало, что в Тавде на территории бывшего гидролизного завода обнаружено целое мазутное озеро. Также сообщалось об аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК — «дочка» «Норникеля»). Из-за разгерметизации резервуара на дорогу там вылилось 20 тысяч тонн нефти.