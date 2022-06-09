Кремль оценил национальную политику в УрФО во время спецоперации

Магомедсалам Магомедов сказал, что межнациональная и межконфессиональная стабильность в УрФО выдержала стресс-тест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ситуация в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений в Уральском федеральном округе остается стабильной. Об этом заявил по итогам состоявшегося 9 июня в Челябинске совещания с губернаторами регионов УрФО замглавы администрации президент РФ Магомедсалам Магомедов, передает корреспондент URA.RU.

«Ситуация в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений на Урале стабильная и отражает ту же ситуацию, что по стране в целом. Подавляющее большинство населения — более 75% — не опасается возникновения конфликтов на национальной почве и не испытывает дискриминации по этому признаку. Более 90% населения говорят о своей общероссийской идентичности, что очень хороший показатель», — заявил журналистам после совещания Магомедов.

По его словам, государственная национальная политика прошла стресс-тест в условиях спецоперации на Украине, в которой эффективно и добросовестно участвуют представители всех национальностей. Целью ее является защита от геноцида жителей Донбасса. Что касается УрФО, то стабильная ситуация здесь во многом является заслугой полпреда в УрФО, который уделяет большое внимание вопросами национальной государственной политики. Тем не менее, он обратил внимание собравшихся на вопросы, связанные с малыми коренными народами ХМАО и ЯНАО, а также миграционными потоками и адаптацией иностранцев в индустриальных регионах.

Участники совещания, среди которых были главы Челябинской, Курганской и Тюменской области, а также ХМАО-Югры: Алексей Текслер, Вадим Шумков, Александр Моор, Наталья Комарова и первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков, также рассмотрели вопрос о корректировке региональных документов стратегического планирования с учетом Плана реализации в 2022—2025 годах Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года. Губернаторы доложили о результатах выполнения решений, принятых на прошлых семинарах-совещаниях, и текущих задачах. Также они рассмотрели меры противодействия вовлечению национально-культурных объединений в деструктивную деятельность и ключевые мероприятия Года культурного наследия народов России в регионах УрФО.

В пятницу, 10 июня, главы субъектов УрФО обсудят перспективы развития внутреннего туризма на Урале. Мероприятие пройдет также в Челябинской области, на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» под Миассом.

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