Лавров высмеял Украину и предложил дать ей «членство в члены». Видео

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров пошутил над желанием Украины вступить в ЕС Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о вступлении Украины в ЕС. Он предложил дать стране «членство в члены».

«Я бы дал ей членство в члены, конечно. Это точно», − посмеялся глава МИД в интервью для НТВ, отвечая на вопрос, необходимо ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, передают argumenti.ru.

Украина приняла решение вступить в Евросоюз в конце февраля. Позже Киев подал заявку на членство по ускоренной процедуре. После недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Франция, Германия, Италия и Румыния заявили о необходимости немедленного наделения страны статусам кандидата в Евросоюз.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о вступлении Украины в ЕС. Он предложил дать стране «членство в члены». «Я бы дал ей членство в члены, конечно. Это точно», − посмеялся глава МИД в интервью для НТВ, отвечая на вопрос, необходимо ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, передают argumenti.ru. Украина приняла решение вступить в Евросоюз в конце февраля. Позже Киев подал заявку на членство по ускоренной процедуре. После недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Франция, Германия, Италия и Румыния заявили о необходимости немедленного наделения страны статусам кандидата в Евросоюз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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