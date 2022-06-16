Лавров высмеял Украину и предложил дать ей «членство в члены». Видео 16 июня 2022 в 20:14 Размер текста - 17 + Лавров пошутил над желанием Украины вступить в ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о вступлении Украины в ЕС. Он предложил дать стране «членство в члены». «Я бы дал ей членство в члены, конечно. Это точно», − посмеялся глава МИД в интервью для НТВ, отвечая на вопрос, необходимо ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, передают argumenti.ru. Украина приняла решение вступить в Евросоюз в конце февраля. Позже Киев подал заявку на членство по ускоренной процедуре. После недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Франция, Германия, Италия и Румыния заявили о необходимости немедленного наделения страны статусам кандидата в Евросоюз. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о вступлении Украины в ЕС. Он предложил дать стране «членство в члены». «Я бы дал ей членство в члены, конечно. Это точно», − посмеялся глава МИД в интервью для НТВ, отвечая на вопрос, необходимо ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, передают argumenti.ru. Украина приняла решение вступить в Евросоюз в конце февраля. Позже Киев подал заявку на членство по ускоренной процедуре. После недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Франция, Германия, Италия и Румыния заявили о необходимости немедленного наделения страны статусам кандидата в Евросоюз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям