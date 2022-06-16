Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о вступлении Украины в ЕС. Он предложил дать стране «членство в члены».
«Я бы дал ей членство в члены, конечно. Это точно», − посмеялся глава МИД в интервью для НТВ, отвечая на вопрос, необходимо ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, передают argumenti.ru.
Украина приняла решение вступить в Евросоюз в конце февраля. Позже Киев подал заявку на членство по ускоренной процедуре. После недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Франция, Германия, Италия и Румыния заявили о необходимости немедленного наделения страны статусам кандидата в Евросоюз.
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