Путин подарил щенка ребенку из ДНР

Президент России Владимир Путин подарил щенка школьнице, которая переехала с семьей из Донецкой Народной республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, чьи ветеринары и передали подарок.
«Пригласили Настю и ее маму в нашу государственную ветеринарную клинику в Мытищах, чтобы вручить ей подарок», — сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. Известно, что речь идет о щенке шпица и лайки.
Владимир Путин известен своей любовью к собакам. За время президентства у него их было восемь, самая известная из которых — лабрадор Кони, она скончалась в 2014 году. Всех собак Путину дарили лидеры дружественных иностранных государств и высокопоставленные российские чиновники.
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