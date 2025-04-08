Общество Путин подарил щенка ребенку из ДНР 08 апреля 2025 в 14:40 Размер текста - 17 + В качестве подарка выбрали помесь лайки и шпица (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин подарил щенка школьнице, которая переехала с семьей из Донецкой Народной республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, чьи ветеринары и передали подарок. «Пригласили Настю и ее маму в нашу государственную ветеринарную клинику в Мытищах, чтобы вручить ей подарок», — сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. Известно, что речь идет о щенке шпица и лайки. Владимир Путин известен своей любовью к собакам. За время президентства у него их было восемь, самая известная из которых — лабрадор Кони, она скончалась в 2014 году. Всех собак Путину дарили лидеры дружественных иностранных государств и высокопоставленные российские чиновники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин подарил щенка школьнице, которая переехала с семьей из Донецкой Народной республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, чьи ветеринары и передали подарок. «Пригласили Настю и ее маму в нашу государственную ветеринарную клинику в Мытищах, чтобы вручить ей подарок», — сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. Известно, что речь идет о щенке шпица и лайки. Владимир Путин известен своей любовью к собакам. За время президентства у него их было восемь, самая известная из которых — лабрадор Кони, она скончалась в 2014 году. Всех собак Путину дарили лидеры дружественных иностранных государств и высокопоставленные российские чиновники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям