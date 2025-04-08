Путин подарил щенка ребенку из ДНР

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Собачий питомник. Хаски-центр «Аквилон». Челябинск, собака, самоедская лайка
В качестве подарка выбрали помесь лайки и шпица (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин подарил щенка школьнице, которая переехала с семьей из Донецкой Народной республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, чьи ветеринары и передали подарок.

«Пригласили Настю и ее маму в нашу государственную ветеринарную клинику в Мытищах, чтобы вручить ей подарок», — сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. Известно, что речь идет о щенке шпица и лайки.

Владимир Путин известен своей любовью к собакам. За время президентства у него их было восемь, самая известная из которых — лабрадор Кони, она скончалась в 2014 году. Всех собак Путину дарили лидеры дружественных иностранных государств и высокопоставленные российские чиновники.

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Президент России Владимир Путин подарил щенка школьнице, которая переехала с семьей из Донецкой Народной республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, чьи ветеринары и передали подарок. «Пригласили Настю и ее маму в нашу государственную ветеринарную клинику в Мытищах, чтобы вручить ей подарок», — сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. Известно, что речь идет о щенке шпица и лайки. Владимир Путин известен своей любовью к собакам. За время президентства у него их было восемь, самая известная из которых — лабрадор Кони, она скончалась в 2014 году. Всех собак Путину дарили лидеры дружественных иностранных государств и высокопоставленные российские чиновники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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