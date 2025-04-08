Ангарский маньяк признался в еще одном жестком убийстве женщины

Михаил Попков, известный как Ангарский маньяк, признался в новом убийстве. Следствие подтвердило его причастность к гибели женщины в 2011 году в Ангарске.
«Следователи установили его причастность к убийству Татьяны С. в 2011 году. Она была убита туристическим топориком в здании водонасосной станции в Ангарске», — сообщил telegram-канал 112. Попков, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение, дал признательные показания по этому делу.
Михаил Попков был задержан в 2014 году. В 2015 году его приговорили к пожизненному заключению. Прозвище «ангарский маньяк» он получил из-за места совершения преступлений — Ангарск Иркутской области.
В период с 1992 по 2010 год он убил более 80 женщин в Иркутской области. Орудиями преступлений выступали топоры, ножи и отвертки. Жертвами обычно становились случайные люди, которых мужчина подбирал в общественных местах, предлагая подвести.
Ранее стало известно, что с 2015 года Попкову было выдано 17 исполнительных листов на общую сумму более чем 10,5 миллиона рублей. Сообщалось, что долги мужчина за причиненный ущерб и судебные издержки не погасил.
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