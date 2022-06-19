Экс-премьер Британии пожаловался на унижение со стороны Путина

19 июня 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Гордон Браун приезжал в Кремль в 2006 году Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что во время его визита в Кремль в 2006 году ему пришлось переносить «унижения» со стороны президента России Владимира Путина. Браун заявил, что его заставили сидеть на низком стуле. «Впервые я встретил Путина в 2006 году в Кремле, когда я еще был главой казначейства. И меня посадили на очень низкое сиденье, чтобы я смотрел на него снизу вверх. Как бы то ни было, в тот день он вынул эти каталожные карточки и стал зачитывать всю имеющуюся у него информацию обо мне, как будто хотел доказать, что знает обо мне больше, чем я знаю о себе. Это было целое досье», — сказал Браун. Гордон Браун занимал пост премьер-министра Великобритании с 2007 по 2010 год. Не доработав до конца своего срока, он объявил об отставке. СМИ связали это со скандалом в связи с попавшей в прессу записью его слов, сказанных в раздражении приватно в своем автомобиле о пожилой женщине, с которой он перед тем беседовал в присутствии журналистов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что во время его визита в Кремль в 2006 году ему пришлось переносить «унижения» со стороны президента России Владимира Путина. Браун заявил, что его заставили сидеть на низком стуле. «Впервые я встретил Путина в 2006 году в Кремле, когда я еще был главой казначейства. И меня посадили на очень низкое сиденье, чтобы я смотрел на него снизу вверх. Как бы то ни было, в тот день он вынул эти каталожные карточки и стал зачитывать всю имеющуюся у него информацию обо мне, как будто хотел доказать, что знает обо мне больше, чем я знаю о себе. Это было целое досье», — сказал Браун. Гордон Браун занимал пост премьер-министра Великобритании с 2007 по 2010 год. Не доработав до конца своего срока, он объявил об отставке. СМИ связали это со скандалом в связи с попавшей в прессу записью его слов, сказанных в раздражении приватно в своем автомобиле о пожилой женщине, с которой он перед тем беседовал в присутствии журналистов.