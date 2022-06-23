ФСБ поймала на взятке челябинского железнодорожника

По факту совершения коррупционного преступления возбуждено уголовное дело Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области поймали на взятке железнодорожного инспектора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе центрального МСУТ СКР, мужчина за деньги принимал некачественно выполненные работы.

«Железнодорожник в период с 2019 по 2021 годы получил на банковскую карту жены от представителя транспортной компании взятку в виде 174 тысяч 500 рублей. За эти деньги он осуществлял общее покровительство при выполнении работ по договору, а также проводил лояльное принятие выполненных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления.

В ведомстве пояснили, что принятие работ ненадлежащего качества подвергало опасности функционирование железнодорожного транспорта. Руководству железнодорожной организации готовится представление об усилении контроля за работой подчиненных.

Ранее силовики задержали начальника отдела газового надзора Ростехнадзора. За отдельную плату специалист осуществлял приемку газовых сетей без фактического осмотра.