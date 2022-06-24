24 июня 2022

Рейс в Ереван из «Кольцово» экстренно вернулся в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет вылетел из Екатеринбурга, однако через несколько минут вернулся в «Кольцово» из-за неполадок Фото:

Самолет выполнявший рейс «Екатеринбург — Ереван» экстренно вернулся в аэропорт «Кольцово» после срабатывания датчика разгерметизации. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Пассажирский Sukhoi Superjet, вылетевший в Ереван, вернулся в аэропорт вылета Кольцово после сработки датчика разгерметизации. Посадка прошла благополучно», — рассказал источник агентству ТАСС.

На борту самолета находилось 80 человек, о причине ЧП пока не сообщается. По данным табло аэропорта, рейс задержан до четырех утра. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Кольцово».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил сроки авансовых платежей «Уральским авиалиниям». Также агентство рассказывало, что из аэропорта «Кольцово» запустили авиарейсы в Казахстан.

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Самолет выполнявший рейс «Екатеринбург — Ереван» экстренно вернулся в аэропорт «Кольцово» после срабатывания датчика разгерметизации. Об этом сообщил источник в экстренных службах. «Пассажирский Sukhoi Superjet, вылетевший в Ереван, вернулся в аэропорт вылета Кольцово после сработки датчика разгерметизации. Посадка прошла благополучно», — рассказал источник агентству ТАСС. На борту самолета находилось 80 человек, о причине ЧП пока не сообщается. По данным табло аэропорта, рейс задержан до четырех утра. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Кольцово». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил сроки авансовых платежей «Уральским авиалиниям». Также агентство рассказывало, что из аэропорта «Кольцово» запустили авиарейсы в Казахстан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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