Рейс в Ереван из «Кольцово» экстренно вернулся в Екатеринбург

25 июня 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

Самолет вылетел из Екатеринбурга, однако через несколько минут вернулся в «Кольцово» из-за неполадок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самолет выполнявший рейс «Екатеринбург — Ереван» экстренно вернулся в аэропорт «Кольцово» после срабатывания датчика разгерметизации. Об этом сообщил источник в экстренных службах. «Пассажирский Sukhoi Superjet, вылетевший в Ереван, вернулся в аэропорт вылета Кольцово после сработки датчика разгерметизации. Посадка прошла благополучно», — рассказал источник агентству ТАСС. На борту самолета находилось 80 человек, о причине ЧП пока не сообщается. По данным табло аэропорта, рейс задержан до четырех утра. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Кольцово». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил сроки авансовых платежей «Уральским авиалиниям». Также агентство рассказывало, что из аэропорта «Кольцово» запустили авиарейсы в Казахстан. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Самолет выполнявший рейс «Екатеринбург — Ереван» экстренно вернулся в аэропорт «Кольцово» после срабатывания датчика разгерметизации. Об этом сообщил источник в экстренных службах. «Пассажирский Sukhoi Superjet, вылетевший в Ереван, вернулся в аэропорт вылета Кольцово после сработки датчика разгерметизации. Посадка прошла благополучно», — рассказал источник агентству ТАСС. На борту самолета находилось 80 человек, о причине ЧП пока не сообщается. По данным табло аэропорта, рейс задержан до четырех утра. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Кольцово». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил сроки авансовых платежей «Уральским авиалиниям». Также агентство рассказывало, что из аэропорта «Кольцово» запустили авиарейсы в Казахстан.