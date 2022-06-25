ТАСС: боевик ВСУ застрелил жителя Мариуполя за поездку в Крым

26 июня 2022 в 02:20 Размер текста - 17 +

Националист застрелил мариупольца, обнаружив в документах данные о поездке в Крым Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Катранич застрелил жителя Мариуполя, обнаружив при проверке документов данные о поездке последнего в Крым в 2018 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. «ВСУ оборудовали здесь укрепрайон, мимо которого и проходил мирный житель. После того как в паспорте у него увидели пометку о пересечении границы с Россией в Крыму, Катранич завел его в подвал и застрелил», — передает агентство. Сообщается, что военные следователи СК РФ нашли тело погибшего на территории автоматической телефонной станции, подозреваемый дал признательные показания. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ („Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ“)», — пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий. В апреле этого года российская армия полностью освободила Мариуполь, который был оккупирован украинскими военными и членами националистического батальона. В июне Следственный комитет РФ обвинил украинского командира в жестоком обращении с гражданским населением. Позднее на «Азовстали» нашли телефоны ВСУ с новыми доказательствами преступлений боевиков против мирных граждан. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Катранич застрелил жителя Мариуполя, обнаружив при проверке документов данные о поездке последнего в Крым в 2018 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. «ВСУ оборудовали здесь укрепрайон, мимо которого и проходил мирный житель. После того как в паспорте у него увидели пометку о пересечении границы с Россией в Крыму, Катранич завел его в подвал и застрелил», — передает агентство. Сообщается, что военные следователи СК РФ нашли тело погибшего на территории автоматической телефонной станции, подозреваемый дал признательные показания. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ („Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ“)», — пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий. В апреле этого года российская армия полностью освободила Мариуполь, который был оккупирован украинскими военными и членами националистического батальона. В июне Следственный комитет РФ обвинил украинского командира в жестоком обращении с гражданским населением. Позднее на «Азовстали» нашли телефоны ВСУ с новыми доказательствами преступлений боевиков против мирных граждан.