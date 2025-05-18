Актер Павел Деревянко сделал предложение возлюбленной на стадионе «Динамо»

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Деревянко перед футбольным матчем сделал предложение своей партнерше - Зое Фуць
Деревянко перед футбольным матчем сделал предложение своей партнерше - Зое Фуць Фото:

Российский актер Павел Деревянко сделал предложение своей партнерше — Зое Фуць, на стадионе на поле «ВТБ Арены» — стадиона «Динамо», перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Акроном». Соответствующее видео публикует телеведущий Андрей Малахов. 

«Зоя, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я предлагаю тебе свою руку и сердце», — сказал Павел Деревянко, видео публикует Андрей Малахов в своем telegram-канале. После речи он встал на одно колено и предложил девушке кольцо, а затем подарил большой букет бело-голубых цветов. Все это происходило под песню музыканта Басты (Василий Вакуленко) «Выпускной».

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Российский актер Павел Деревянко сделал предложение своей партнерше — Зое Фуць, на стадионе на поле «ВТБ Арены» — стадиона «Динамо», перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Акроном». Соответствующее видео публикует телеведущий Андрей Малахов.  «Зоя, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я предлагаю тебе свою руку и сердце», — сказал Павел Деревянко, видео публикует Андрей Малахов в своем telegram-канале. После речи он встал на одно колено и предложил девушке кольцо, а затем подарил большой букет бело-голубых цветов. Все это происходило под песню музыканта Басты (Василий Вакуленко) «Выпускной».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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