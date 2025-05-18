Актер Павел Деревянко сделал предложение возлюбленной на стадионе «Динамо»

Российский актер Павел Деревянко сделал предложение своей партнерше — Зое Фуць, на стадионе на поле «ВТБ Арены» — стадиона «Динамо», перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Акроном». Соответствующее видео публикует телеведущий Андрей Малахов.
«Зоя, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я предлагаю тебе свою руку и сердце», — сказал Павел Деревянко, видео публикует Андрей Малахов в своем telegram-канале. После речи он встал на одно колено и предложил девушке кольцо, а затем подарил большой букет бело-голубых цветов. Все это происходило под песню музыканта Басты (Василий Вакуленко) «Выпускной».
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