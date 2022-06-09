На «Азовстали» нашли телефоны ВСУ с доказательствами преступлений

09 июня 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

В Мариуполе найдены новые доказательства зверств националистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские следователи нашли на территории освобожденного ВС РФ города Мариуполя новые доказательства против украинских националистов, которые прятались на заводе «Азовсталь». Материалы представляют «интерес для российского следствия». Информация об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации. «Обнаружен схрон электронных носителей информации, в том числе мобильных телефонов, которые сдавшиеся националисты намеревались передать на территорию Украины. На устройствах содержатся личные данные, фотоизображения и другие материалы с нацистской символикой, а также иные сведения, представляющие интерес для следствия», — говорится на сайте ведомства. В ходе визита главы ведомства Александра Бастрыкина обсуждались также расследования преступлений, совершенных ВСУ и нацбатами на территории ЛНР, ДНР и Украины. Всего на сегодня расследуется более тысячи уголовных дел. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и спасению жителей ЛНР и ДНР от постоянных обстрелов ВСУ. В апреле этого года российская армия полностью освободила Мариуполь, который был оккупирован украинскими военными и членами националистического батальона. ВС РФ окружили их на комбинате «Азовсталь», в итоге через некоторое время более двух тысяч человек сдались российской стороне. Из них в Россию этапированы более тысячи человек, пишет Life. Теперь членов ВСУ и нацбатов будут судить, добавляет Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские следователи нашли на территории освобожденного ВС РФ города Мариуполя новые доказательства против украинских националистов, которые прятались на заводе «Азовсталь». Материалы представляют «интерес для российского следствия». Информация об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации. «Обнаружен схрон электронных носителей информации, в том числе мобильных телефонов, которые сдавшиеся националисты намеревались передать на территорию Украины. На устройствах содержатся личные данные, фотоизображения и другие материалы с нацистской символикой, а также иные сведения, представляющие интерес для следствия», — говорится на сайте ведомства. В ходе визита главы ведомства Александра Бастрыкина обсуждались также расследования преступлений, совершенных ВСУ и нацбатами на территории ЛНР, ДНР и Украины. Всего на сегодня расследуется более тысячи уголовных дел. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и спасению жителей ЛНР и ДНР от постоянных обстрелов ВСУ. В апреле этого года российская армия полностью освободила Мариуполь, который был оккупирован украинскими военными и членами националистического батальона. ВС РФ окружили их на комбинате «Азовсталь», в итоге через некоторое время более двух тысяч человек сдались российской стороне. Из них в Россию этапированы более тысячи человек, пишет Life. Теперь членов ВСУ и нацбатов будут судить, добавляет Nation News.