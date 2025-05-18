Guardian: конфликт на Украине затянется еще на несколько лет

Военный конфликт на Украине может затянуться на несколько лет, если США не изменят баланс сил в пользу Киева. Об этом сообщают украинские чиновники. Они считают, что только политическая поддержка и помощь Штатов способны переломить ситуацию на фронте.
«Конфликт, скорее всего, продлится еще несколько лет, несмотря на международные усилия, предпринимаемые [президентом США] Дональдом Трампом с целью положить конец боевым действиям», — пишет The Guardian. Газета ссылается на чиновников из Украины.
Украинские представители полагают, что решающим фактором для изменения обстановки на линии фронта являются исключительно политическая поддержка со стороны Штатов. В противном случае конфликт, по их мнению, может продолжаться много лет.
Собеседники газеты отмечают, что переговорный процесс между Украиной и Россией в той или иной форме возможен, однако стороны пока далеки от согласия по основным вопросам. По словам другого украинского чиновника, численность армии Украины будет определяться экономическими возможностями страны, а вопрос нейтралитета зависит от формулировок. При этом Киев не готов идти на разрыв отношений с Западом.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что заключение соглашения по урегулированию ситуации на Украине невозможно без его непосредственного участия, пишет RT. По его словам, «уровень враждебности между сторонами слишком высок», чтобы стороны могли прийти к компромиссу самостоятельно. Трамп также положительно оценил деятельность своего спецпредставителя Стива Уиткоффа, назвав его работу «выдающейся».
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