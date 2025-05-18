Музыкальный критик оценил шансы Клавы Коки победить на «Евровидении»

Певица Клава Кока вполне могла занять неплохое место в финале «Евровидения» и даже попасть в десятку. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил музыкальный критик Евгений Бабичев, комментируя признание певицы о том, что она должна была ехать на музыкальный конкурс от России в 2022 году.
«С Клавой должен был работать Филипп Киркоров и вся его греческая команда. В связи с этим можно было ожидать что-то интересное, как это и умеют делать греки с Киркоровым. Они уже неоднократно доказывали это в рамках конкурса и с Дмитрием Колдуном от Белоруссии и с Молдовой дважды», — говорит Бабичев.
Клава в своей соцсети написала, что у нее была готова и песня, с которой она собиралась представить нашу страну, однако трек не был обнародован. Бабичев считает, что у Коки были бы шансы произвести впечатление не сколько своим вокальным талантом, который вызвал вопросы у певца и композитора Юрия Лозы, сколько своей миловидной внешностью и подачей материала.
«Мы прекрасно знаем, что конкурс «Евровидение» — это не всегда про вокал. Тот же Томми Кэш, занявший в этом году третье место, не является вокалистом, а позиционирует себя как рэпер и прекрасно себя в этом чувствует. Поэтому проект с участием Коки мог бы получиться интересным. В десятку вполне могла бы попасть. Если Манижа, наша на данный момент последняя участница, попала в десятку, то симпатичная молодая девчонка, могла бы понравиться и тинейджерам, и просто мужчинам. Все они могли бы за нее проголосовать», — заключил музыкальный критик.
Музыкальный конкурс «Евровидение» прошел сегодня ночью. Победителем стал австриец Йоханнес Питч, выступающий под псевдонимом JJ. В финале он получил 436 баллов.
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